Inicia el juicio al ex Jefe de Policía de Concordia por abuso de una menor

La causa

Comienza este miércoles, el juicio contra el ex jefe departamental de la Policía de Concordia, comisario Enrique Querencio. La causa contra el funcionario policials fue elevada a juicio en diciembre del 2021.De acuerdo a lo que pudo saber un cronista de Diario Río Uruguay, el juicio contra el ex titular de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, Enrique Querencio, comienza este miércoles 15 y se extenderá hasta el viernes 17 de febrero.El tribunal estará encabezado por los vocales Ives Bastián, Eduardo Degano y Mariano Caprarulo, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la Dra. Evelina Espinosa, el Dr. Mauro Jaume y el Dr. Mario Guerrero. En cambio, el Dr. Rafael Briceño lo hará como defensor del imputado.El ex comisario de Concordia, José Querencio, está imputado por el delito de abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, por hechos denunciados que lo señalan como el responsable de cometer abuso sexual contra una menor de edad cuando todavía ejercía su cargo en la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos.De acuerdo a lo que establece el Código Penal Argentino, el delito sindicado prevé una pena de 3 a 6 años de prisión en aquellas sentencias que dictaminan culpabilidad.La causa data de julio del 2019 cuando el comisario fue acusado por la madre de una joven, menor de edad en ese momento, que vio en el celular de su hija conversaciones con Querencio que evidenciaban una relación amorosa entre ambos. En ese sentido, la madre aseguraba en julio de ese año que “en el mismo momento que ella hacia la denuncia, él tenía (a su hija) en Jefatura y la obligaba a tener relaciones sexuales”.Según el testimonio de la madre de la víctima, el presunto abuso databa de más de un año, en ese entonces, cuando Querencio le mandaba solicitud de amistad por Facebook y le ofrecía vestidos caros, cadenitas y otros regalos para que ella, lo agregue y esté con él. "En ese periodo hubo varias ocasiones de abuso y tuvieron relaciones sexuales dentro de la Jefatura. Me da vergüenza decirlo, pero no quiero que le pase a otras chicas y por eso lo hago público", afirmó en esa oportunidad a Diario Junio.El funcionario, en ese momento, fue inmediatamente denunciado ante la Justicia, apartado de su cargo y se abrió una investigación en su contra por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, a cargo de la fiscal María José Fonseca. A su vez, el juez de Garantías, Germán Dri, dispuso en la oportunidad medidas inhibitorias para evitar el acercamiento de Querencio con la joven y su familia.