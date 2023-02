El defensor de Rivas prepara un recurso para intentar que salga de la cárcel

Política Suspendieron la matrícula de abogado a Gustavo Rivas por su condena

A pocos días de la revocación de la prisión domiciliaria que resolvió la Cámara de Casación de Concordia, la defensa de Gustavo Rivas prepara un recurso de impugnación extraordinaria para intentar sacarlo de la Unidad Penal N°9 El Potrero y que vuelva a su casa con prisión domiciliaria.El abogado de 77 años cumple desde el viernes con la prisión en una celda de la UP 9 tras ser condenado a 23 años de prisión efectiva por ocho delitos de corrupción de menores y promoción a la prostitución contra víctimas que fueron sometidas durante su adolescencia.Según Jurado, Rivas paso sus primeras horas detenido “obviamente que mal, como cualquiera que es llevado a una privación de la libertad en un lugar donde no corresponde”, aunque se negó a dar detalles sobre el pabellón donde está alojado “porque estaría dando precisiones sobre un lugar donde hay otros internos y no corresponde”.Ante R2820, el defensor confirmó que están preparando un recurso jurídico para lograr que Gustavo Rivas pueda continuar con la prisión domiciliaria. “Es una impugnación extraordinaria el recurso que nos queda para que lo resuelva el Superior Tribunal de Justicia [STJER]de la provincia” que deberá presentar en el término de 10 días hábiles que empezaron a correr este lunes.Sin embargo, Jurado admite que esa jugada tiene una “dificultad” que es “que el Tribunal de Casación de Concordia declare admisible el expediente para que lo traté el Superior Tribunal. En caso que se conceda desde Concordia va a Paraná, pero si lo rechaza la alternativa que nos queda es presentarnos ante el Tribunal Superior con un Recurso de Queja por Denegación de la impugnación extraordinaria por Casación”.Si bien Rivas es una persona adulta mayor que en junio va a cumplir 78 años, con el tiempo que ya cumplió de prisión domiciliaria debería completar “las dos terceras partes de la pena, que sobre los 23 años serían unos 14 a 15 años”, explicó Jurado.El defensor cuestionó la valoración del Tribunal de segunda instancia que consideró que estaban dadas las condiciones de salud del reo para que consuma la condena en una cárcel común: “No debió valorar eso porque no corresponde, la cuestión de Rivas es exclusivamente etaria. Esa es la diferencia de visión entre nosotros, la Fiscalía y Concordia y así se lo planteé cuando hice el pedido inicial ante el juez Tobías Podesta que compartió conmigo que se introdujo al tratamiento cuestiones que eran ajenas a la ley”.Básicamente, Jurado entiende que se “opinó sobre la salud de Rivas sin haber ningún médico en el equipo interdisciplinario que se conformó, lo más cercano fue un psicólogo. Para mí es un ejercicio ilegal de la medicina y está cerca de la usurpación de título profesional porque ninguno era médico, sin embargo, opinaron y dijeron que a raíz del estado de salud de Rivas podría estar en la cárcel”.Otro planteo de Jurado es que “la ley no prevé convocar a un equipo interdisciplinario cuando se discute una cuestión etaria, sólo cabe cuando es una causal de enfermedad terminal o que no se puede tratar en un establecimiento carcelario o enfermedades que puede denostar a la persona”, concluyó.De aquí en más, Raúl Jurado tiene plazo hasta el 28 de febrero para presentar este recurso de impugnación extraordinaria e intentar que Rivas retorno a su domicilio de Mitre 7.