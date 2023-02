Sujeto que retuvo a su mujer le dijo: "Te voy a atar a un ancla y tirar al río"

Policiales Hombre secuestró y abusó de su esposa porque ella le pidió el divorcio

El hombre que fue detenido acusado de retener y abusar de su esposa, liberada ayer en un operativo policial en un country de Costa Esmeralda, al norte de la localidad balnearia de Pinamar, será indagado hoy por cuatro delitos, mientras que la víctima logró contarle a los investigadores que en una de sus primeras amenazas su marido le dijo que la iba a atar a un ancla para arrojarla al río Paraná, informaron fuentes judiciales.El imputado, identificado por sus iniciales J.C.A., de 53 años y dueño de una gomería en el partido de Tigre, llegó esta madrugada trasladado de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) del Partido de la Costa, donde estaba detenido, a la DDI de San Isidro.Según las fuentes, desde ese sede policial el hombre ya fue trasladado esta mañana para ser indagado este mediodía ante el fiscal a cargo de la causa, Matías López Vidal, a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de San Fernando Oeste, en la calle Miguel Cané 4650 de la localidad de Virreyes.Los delitos por los que López Vidal indagará al comerciante de neumáticos son "privación ilegal de la libertad agravada por la relación de pareja, abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas con armas y tenencia ilegal de armas de fuego", todo en contexto de violencia de género."Tenía algunas armas declaradas, pero no todas y además tenía vencidas las credenciales", señaló a Télam un vocero judicial, en referencia a las siete armas -seis de fuego y un aire comprimido-, que ayer le secuestraron al acusado en su domicilio en una isla del delta de San Fernando.

En tanto, fuentes judiciales revelaron que la víctima de 42 años -su identidad se mantiene en reserva para resguardarla-, logró contar ante los investigadores policiales que la rescataron, parte de las amenazas y el calvario que denuncia haber padecido."La mujer está muy angustiada y aún en estado de shock, pero logró contar que hacía seis meses que se quería separar, que él no lo aceptaba y que en una oportunidad, en su casa de las islas de San Fernando, el hombre le dijo 'te voy a atar a un ancla y te tiro al Paraná'", contó a Télam uno de los investigadores judiciales.La víctima comentó que hacía seis meses que ella se quería separar y que el 29 de enero fue el día en el que su marido la obligó a ir a Costa Esmeralda, donde la tenía retenida y aislada.La mujer fue liberada ayer en un operativo realizado por detectives de la DDI San Isidro y de la DDI y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) del Partido de la Costa, en una propiedad del lote 64 del Barrio Golf I de Costa Esmeralda.Los efectivos detuvieron al denunciado, rescataron a la mujer y también pusieron a resguardo a los tres hijos de la pareja, de 5, 8 y 10 años, dos de ellos varones y la restante una niña.Las fuentes precisaron hoy que la clave del rescate estuvo en que una tía de la víctima -a quien el marido no dejó entrar a la casa de Costa Esmeralda-, en un descuido del imputado logró alcanzarle un celular a su sobrina, desde donde ella mandó un mensaje de audio contando lo que estaba sucediendo a su hermana, quien fue la que se presentó a formular la denuncia y motivó el inicio de la causa y el allanamiento.El procedimiento fue realizado en el marco de una causa por violencia de género cuya denuncia original se hizo el sábado último en la Comisaría de la Mujer de San Fernando, ya que tanto la víctima como el imputado tienen domicilio en una casa de las islas del delta de San Fernando, que también fue allanada y donde ayer se secuestraron siete armas: dos revólveres, dos rifles, dos escopetas, una carabina, un aire comprimido y mil cartuchos de distintos calibres.A su vez, se secuestraron otros elementos que podrían estar relacionados a los abusos sexuales también denunciado por la víctima.Según la denuncia, luego de un conflicto de pareja y de que la mujer le dijera que quería separarse, el hombre la amenazó de muerte con armas de fuego y la llevó contra su voluntad a una casa que la pareja tiene en el mencionado barrio de Costa Esmeralda."La amenazó con armas, le dijo que no lo podía dejar, que iban a ser una familia perfecta y, obligada, la subió a la camioneta y la llevó junto a los hijos a Costa Esmeralda, donde la aisló y le quitó el celular", explicó a Télam un investigador judicial.