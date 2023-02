Robo de un celular habría desencadenado el asesinato a balazos de un joven

Un nuevo hecho de violencia urbana se registró en Córdoba, en este caso con el saldo lamentable de un joven de 23 años, identificado como Julián Rivadero, fallecido luego de que le efectuaran un disparo en la cabeza.



Todo sucedió a la salida de un local bailable ubicado en la localidad de Saldán, a 35 kilómetros de la Capital, el sábado por la madrugada.



Por ahora no hay personas identificadas y menos aún imputadas. El joven fue a un local bailable en ese sector del Gran Córdoba, Zona Latina, y en ese lugar (o en sus cercanías) se habría desatado la tragedia.



“Nunca nos enteramos de nada hasta el otro día cuando nos despertamos, la verdad que no vimos ninguna situación rara, y menos lo que nos enteramos que había habido tiros. Después me entero por la noche del sábado que había sido un balazo aparentemente en la cabeza”, dijo Leonardo, el propietario del boliche, a Cadena 3. La versión de la Justicia De acuerdo con lo informado por la Policía y la Justicia, a la salida del establecimiento se registró una pelea y en ese marco la víctima recibió un tiro en su rostro.

“Estuvo grave hasta este domingo por la noche, cuando finalmente falleció”, confirmó a Cadena 3 el fiscal Diego de Aragón.



Según relataron familiares de la víctima, el hombre estaba con su novia y su hermano. Habían ido a bailar al local Zona Latina y fueron atacados cuando se estaban yendo en moto.



En Cadena 3, su padre aseguró que les dispararon porque lo confundieron con un ladrón que se robó un celular. “Lo acusaron de un robo del que no tuvo nada que ver, los disparos los hicieron gente que estaba afuera del boliche”, indicó.



En una primera instancia fue internado en el Hospital Elpidio Torres pero después lo trasladaron al San Roque. Este domingo falleció.



“El muchacho se fue en la moto y a poca distancia lo alcanzaron y dispararon”, dijo el fiscal De Aragón. (La Voz)