Crímenes de lesa humanidad: Mazzaferri pidió que le reduzcan la pena

Sobre el hecho

El ex policía federal de Concepción del Uruguay, José Darío Mazzaferri, solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná que le rebaje la pena por delitos de lesa humanidad. Cabe recordar que en 2017 fue condenado a 20 años de prisión. Posteriormente, la Cámara de Casación confirmó la condena casi en su totalidad, a excepción de un hecho por allanamiento ilegal, por lo tanto, se le redujo la condena a 18 años de prisión.La audiencia fue este lunes al mediodía, y de la misma participó Mazaferri por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena. El represor condenado por múltiples delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, fundamentó su solicitud en primera persona.Al respecto, uno de los querellantes, Marcelo Boeykens indicó a Elonce que “estamos ante crímenes de lesa humanidad, y creemos que deben ser condenados con penas efectivas; y los juicios deben dejar la garantía de que estos hechos no se repitan”“É (Mazaferri) nunca pidió perdón, ni reconoció los crímenes; se dieron muchas cuestiones, no quiso colaborar con la justicia y no puede merecer una pena menor a los 18 años”, cerró.Mazzaferri está detenido desde el 11 de diciembre de 2013 y tiene 70 años. Fue condenado en 2017 por desplegar un accionar fundamental para la represión ilegal en Concepción del Uruguay. En aquella ciudad condujo la “oficina técnica” de la Policía Federal. Entre las víctimas que lo pudieron identificar a él y otros expolicías federales (Julio César Rodríguez, Francisco Crescenzo, Luis Oscar Varela y Jorge Alberto Rodríguez) como responsable de tormentos y otros delitos de lesa humanidad están César Román; Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodríguez, estudiantes secundarios en 1976.