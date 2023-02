Víctimas de abuso de intendente aseguran que “con la verdad se hará justicia”

El acusado

Se desarrolló la primera audiencia del juicio contra el intendente de Gilbert, Ángel Constatino (Frente para la Victoria), por tres casos de abusos sexuales con acceso carnal contra mujeres y otro de agresión a un ex trabajador municipal.Allí las víctimas denunciantes asistieron cerca de las 9 y aguardaron a su turno para prestar testimonio. Se trató de María Luján Aguilar, Verónica Portillo, Norma Santos dialogaron con la prensa y expresaron sus distintas sensaciones., Santos manifestó que estaba “tranquila a la espera que se haga justicia. Siempre supe que iba a tardar y siempre pensé que sea que iba a llegar a esta instancia. Gracias a Dios estamos acá y es la última vez que le vamos a ver la cara. Gilbert es un pueblo chico donde se habla poco, la mayoría de la gente trabaja en la Municipalidad y tiene miedo de involucrarse”.Por su parte, Portillo mencionó que se sentía “nerviosa” ya que soy la primera en declarar. Me pone nerviosa después de tanto tiempo verle la cara, pero quiero justicia. Hoy será el último día que voy a hablar del tema, es momento de poner un punto final, sé que vamos a lograr la justicia porque estamos muy confiadas y vinimos con la verdad”.“La verdad es que nos sentimos acompañadas por la Fiscalía, cualquier duda que tuvimos nos dieron la oportunidad de preguntar, nuestro abogado también está presente y por otras instituciones también”, agregó.Para Aguilar es “el último paso, la última vez que tendremos que hablar de nuestro terrible dolor, tendremos que abrir el alma y dejar todo acá por qué acá es donde tenemos que conseguir lo que venimos a buscar que es Justicia”. A su vez respondió que “se haya sentado en el banquillo, de alguna manera, sentimos que se hace justicia”.El acusado llegó a la audiencia en un auto particular, sin esposas ni custodia policial. Al respecto, uno de los abogados defensores, Mario Arcusin, sostuvo en declaraciones que “solicité al Tribunal y me concedieron la posibilidad de trasladarlo al juicio desde su domicilio. También me lo habían concedido en oportunidad de una consulta con un médico de Basavilbaso”.Ante una consulta sobre una eventual declaración, Arcusin precisó que “en la sala va a hablar y si da el tiempo podría ser hoy, pero dependerá del recorrido que establezca el Tribunal ya que están los alegatos de apertura de la acusación y la defensa y las declaraciones de las tres denunciantes y, con posterioridad, tiene la posibilidad de expresarse Constantino. Puede hacerlo en cualquier momento, nosotros determinaremos cuándo, pero mi estilo es que se inicie el juicio con la declaración del imputado”.El defensor agregó que “la Constitución Nacional dice que cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto, no venimos a demostrar su inocencia y tenemos –en principios- los planteos para rebatir a la acusación”.