El abogado Gustavo Rivas tiene asistencia psicológica en la cárcel

Se conocieron detalles de las condiciones en las que Gustavo Rivas atraviesa sus primeros días de encierro luego de la determinación judicial de revocarle la prisión domiciliaria.El abogado condenado por corrupción de menores arribó a la Unidad Penal Nº9 pasadas las cinco de la tarde del viernes., allí hay unos 69 internos con los que el letrado habitará cotidianamente.Además, acorde a la información exclusiva obtenida por este medio, el abogado gualeguaychuense de 77 años, comparte su celda con otros tres presos.En sus primeras horas encarcelado, Gustavo Rivas es permanentemente custodiado, y además, cuenta con asistencia psicológica, para resguardar tanto su integridad física como su salud mental, señalaron fuentes penitenciarias.En tanto, sigue la polémica por la edad del condenado y su derivación a la cárcel de Gualeguaychú.La detención de Gustavo Rivas, generó sorpresa en el entorno del condenado y también en su abogado Raúl Jurado quién criticó la resolución judicial de la Cámara de Casación.Jurado realizó una interpretación diferente de lo que dice la ley en cuanto al lugar de cumplimiento de la pena en personas mayores de 70 años.“El fallo fue con el voto de la doctora Giorgio, la vocal que en minorías, dijo que la causa estaba prescrita y ahora, lo vuelve a condenar con argumentos que se dijeron cuando declararon que no estaba prescrito, por ser hechos aberrantes contra derechos humanos”, expresó el abogado Raúl Jurado a“Pero también el otro argumento que se dio, es un informe de una comisión interdisciplinaria, que manifestó que Rivas goza de buena salud psíquica y física, cuando los integrantes de esa comisión, ninguno era médico, al margen que conforme a la ley, para la cuestión etaria o sea mayores de 70 años, no exige evaluación previa alguna”, remarcó el letrado.“No hay duda que el derecho es lo que los jueces dicen, aún fuera de la ley donde legislan, pese a que les es prohibido”, expresó el abogado.“Espero que esto sea visto como verdadera justicia, tanto por la comunidad como por las víctimas, y ojalá, sirva este trabajo y este resultado para que no se repitan los abusos que aquí investigamos”, indicó el fiscal coordinador Lisandro Beherán aBeherán fue quién realizó la presentación en Casación y quien defendió la postura y argumentos para que Rivas terminara preso en una cárcel.Consultado respecto a lo que indica la ley respecto a la detención de personas mayores de 70 años, explicó que “no es automático, que una persona penada mayor a los 70 años deba cumplir en un domicilio, porque debe estar justificado por razones humanitarias, que tengan un mal estado de salud físico o psíquico y que no pueda ser atendida en un centro carcelario. En caso que se pueda demostrar que, si está afectada la salud, se justifica que la prisión se cumpla en un domicilio”, consideró.“Pero los dictámenes médicos y peritajes realizados oportunamente, por el Juez de Ejecución Carlos Rossi, determinaron condiciones normales de salud”.