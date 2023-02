Feroz enfrentamiento entre mujeres a la salida de un boliche dejó una herida

. Se conoció que hubo al menos siete personas involucradas en el hecho que arrojó una lesionada que tuvo que ser derivada al Hospital San Martín.Sobre las causas, la Comisaría Octava indicó a Elonce que fue “producto de las lesiones de los golpes”. Al mismo tiempo, reveló que no sabe quién le pegó y no conoce a ninguna de las involucradas en la pelea. Tampoco radicó la denuncia, por lo que no se detuvo a nadie.Según la teoría policial, el cruce entre las bandas habría comenzado dentro de un boliche bailable ubicado en calle Liniers, pero habría continuado a las afueras. Con respecto a las heridas, que eran en el rostro, fueron caratuladas como “leves” y recibió el alta inmediatamente.