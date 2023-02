Vecino fue asaltado tras sufrir heridas por culatazos en la vía pública

Foto: Archivo

Se produjo este domingo temprano en el Barrio Santa Teresita, cuando un delincuente, evidentemente menor de edad, atacó a un hombre y le propinó un fuerte golpe en la cabeza, para luego robarlo.



El asalto ocurrió cerca de las 7 de la mañana, en Teniente Ibañez 875, frente a la Peña Rey de Copas, cuando Marcelo Dacuy de 48 años, de profesión carpintero, llegaba a la sede mencionada, para colaborar como cada mes en la venta de pollos de esta institución, publicó 03442.



Dacuy transitaba en bicicleta, y observó el paso de un joven a pie, pero no se percató que este regresó sobre su marcha y sacando un arma de fuego se la colocó frente a su cara y le exigió la entrega del celular.



El damnificado quedó sorprendido y casi paralizado, por lo que al no reaccionar, el asaltante (que según la descripción no tendría más de 13 o 14 años) le aplicó tremendo culatazo en la cabeza, provocándole un corte y una profunda hemorragia, para luego sacarle el celular y tratar de robarle la bicicleta.



Pese al brutal golpe y la pérdida de sangre, Dacuy resistió el robo del rodado, y el ladrón escapó corriendo solo con el celular, tras lo cual la víctima entró a la Peña, donde pidió ayuda a sus amigos, que no se habían percatado de lo que sucedía en la calle.



Tras el hecho, Dacuy fue asistido, recibiendo puntos de sutura en el cuero cabelludo, radicando la denuncia en la Comisaría Primera.