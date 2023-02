Policía intentó abusar del portero de escuela: ya habría tenido sexo con presos

El portero de una escuela de Misiones contó que fue acosado sexualmente por un policía armado y se quejó de que no le tomaron la denuncia en la comisaría. Según le dijo el comisario, el agente ya había sido trasladado por tener relaciones sexuales con presos.El episodio sucedió a las 8 del último jueves en la institución educativa NENI N° 2091 del barrio Néstor Kirchner. "Llegué al colegio a cumplir con mis funciones y saludé al personal policial que trabaja en frente. Pasados unos minutos, este policía que se presentó como 'Pablo' se acercó a saludarme y empezamos a charlar de la seguridad del barrio. Además, accedí a mostrarle las instalaciones del instituto", se lee en la denuncia que quedó radicada.Y continuó: "Cuando le estaba mostrando el aula 9, al intentar salir él me toma de la muñeca. Se sentó y me colocó frente a él, con su rostro a la altura de mi pelvis. Me dijo: 'Quedate, por favor. ¿Te puedo chupar el miembro?'. Yo le respondí que no, porque tengo otro tipo de inclinación sexual. Pero él me respondió: 'Esas son cosas de antes. Dale, vamos a pasarla bien. V"Aunque yo le decía que no, el seguía tratando de convencerme con insistencia, diciéndome que le gustaba mucho mi físico. Como tocó su arma reglamentaria en más de una ocasión, me dio temor de cómo podía reaccionar si yo reaccionaba mal o agresivamente. En el momento que logré hacer que me soltara, salí del aula y tuvo que pedirle más de una vez amablemente que se retire, hasta que entendió y se fue. Ni siquiera pidió perdón. Solo me dijo: 'No te pongas nervioso. Estas cosas pasan'".Luego de esa situación, el portero habló con la directora de la escuela y acordaron denunciar al policía. Sin embargo, cuando intentó contar lo que había sucedido, e“Morínigo me relató que este hombre, el policía, fue trasladado a Néstor Kirchner porque tenía problemas dentro de la comisaría porque realizaba ese tipo de actos, porque tenía sexo con los presos. Es lo que más me llamó la atención, me pone mal y me inspiró a hacer la denuncia”, contó en diálogo con el Noticiero Central de Misiones Cuatro.“Tuve miedo, me retenía violentamente y me proponía esas aberraciones. Ahora estoy empastillado, psicológicamente, esto me impactó mucho”, lamentó. Y dijo que aún no regresó a su lugar de trabajo: “No quiero acercarme porque no me siento bien”. (Clarín)