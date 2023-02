Conductor manejaba ebrio y en llanta por la ruta: tenía 2,09 de alcohol

Se produjo la detención de un hombre oriundo de la provincia de Santa Fe en el Puesto Caminero que está sobre la Ruta Nacional 174, a la altura del departamento Victoria. Manejaba con una de sus ruedas en llanta, pero la mayor sorpresa fue que estaba al volante con 2,09 g/l.



Personal del Puesto Caminero Victoria percibió que "se acercaba hacia ese punto de emplazamiento, un vehículo que se desplazaba por la cinta asfáltica con una de sus ruedas delanteras sin el neumático correspondiente, lo cual implicaba ser una situación de riesgo", apuntó el Jefe de la División Operaciones Viales, Cristian Van Derdonckt, a FM Estación Plus Crespo.



Se trataba de un Jeep Compass Limited, cuya movilidad fue detenida por los uniformados, con intenciones de atender la particular situación y en su caso, poder brindar algún tipo de auxilio.



Sin embargo, se constató que la emergencia no había sido detectada, incluso por una irregularidad aún más grave, puesto que implica un riesgo para el conjunto de usuarios de la ruta. Acerca del procedimiento, el funcionario manifestó: "Se identificó a este ciudadano, tratándose de un hombre radicado en la localidad de San José de Rincón, provincia de Santa Fe. El mismo se dirigía en sentido Rosario - Victoria. Seguidamente se le solicitó la documentación legal para circular, advirtiéndose que emanaba aliento etílico y que sus expresiones carecían de sintaxis. En consecuencia, se procedió a realizar el control de alcoholemia, utilizando el dispositivo tecnológico homologado para este tipo de procedimientos, el cual arrojó un resultado positivo, con una graduación de 2.09g/l".



"Conforme las actuaciones de rigor que enmarca la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, la Ley Provincial N° 10.460 que establece el Programa Alcoholemia Cero y el Decreto Provincial 261/18, el personal allí apostado -dependiente de esta Dirección Prevención y Seguridad Vial- llevó adelante la retención preventiva de la unidad automotriz", confirmó Van Derdonckt.



En ocasión de efectuarse el descenso del conductor y ante la indicación específica por parte de la policía del inconveniente mecánico en lo que refiere a la rueda en cuestión, es que "quien se encontraba al mando del rodado admite que no se había percatado de la falta del neumático", se confirmó. Se desprende, que la intervención practicada por el personal del Puesto Caminero Victoria evitó un siniestro con potenciales graves secuelas para sí y para terceros.



Habida cuenta de las elevadas temperaturas previstas, el intenso flujo vehicular en las rutas entrerrianas y lo que aún resta de este fin de semana, el Jefe de Operaciones Viales instó a la población a adoptar comportamientos preventivos y responsables: "Es importante destacar que para esta Fuerza Policial, es una preocupación y ocupación el generar condiciones de seguridad para quienes transitan por nuestro territorio provincial, y en tal sentido, llamamos a la reflexión a la ciudadanía, sobre la importancia de no ingerir bebidas alcohólicas aquellas personas que se desempeñarán a cargo del manejo de los vehículos".