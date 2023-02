La Aduana secuestró 6 mil dólares ocultos en revistas

Agentes especializados de la Aduana, abocados al control de importaciones, descubrieron u$s6.000 ocultos entre las hojas de seis revistas que habían ingresado al país en un despacho.



Fueron varios los elementos de la destinación llamaron la atención del personal del organismo. La caja que había llegado a Ezeiza no había apelado a un régimen simplificado como el de Courier, sino que era un despacho de importación hecho y derecho: había contratado un despachante y tramitado una SIRA.



Sin embargo, la declaración asociada indicaba que el contenido del paquete consistía, simplemente, en seis revistas. Además, tanto quien había hecho el envío desde los Estados Unidos como quien lo recibiría en la Argentina parecían ser la misma persona. Mínimamente, cabía preguntarse por qué no había hecho lo más simple: traer las revistas en su equipaje.



Así, la mercadería quedó encuadrada en el canal de selectividad rojo, dando lugar a controles tanto documentales como físicos sobre el paquete. En efecto, una vez abierto éste, el personal de la Aduana constató la presencia de un primer objeto no declarado en el envío: un par de anteojos de Prada.



Luego, le bastó con pasar las hojas de las revistas para empezar a encontrarle una explicación a la insólita maniobra: nada menos que 60 billetes de u$s100, pegados cuidadosamente con una cinta especial en el interior de las revistas -un total de u$s6 mil.



En ese marco, el organismo que dirige Guillermo Michel secuestró la mercadería, ya que la vía utilizada no admite el ingreso de moneda extranjera. Cabe recordar que el ingreso de divisas desde el exterior, en tanto no sea por la vía del régimen de equipaje, se hace solamente con autorización del Banco Central y corresponde, generalmente, a giros desde bancos extranjeros.



En tanto, la Aduana realizó la correspondiente denuncia en los términos del artículo 954 del Código Aduanero (Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas). Los u$s6 mil, además de constituir mercadería prohibida, evidenciaban un ardid, dado su ocultamiento. Por consiguiente, al responsable de la destinación podría caberle una multa de hasta u$s30 mil. (El Heraldo)