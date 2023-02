Hallaron a un joven enterrado en el patio de la casa de un compañero de trabajo

Un joven empleado de una panadería de la ciudad de Corrientes fue asesinado por un compañero de trabajo, que enterró el cuerpo en el patio trasero de su casa, en el barrio San Roque Este.



La víctima era buscada desde el lunes a la mañana, cuando su madre alertó a la Policía que no había retornado de su trabajo.



El cuerpo de Mateo Enzo Gastón Pérez Saucedo (20) no presentaba lesiones externas. Es por eso que los investigadores creen que su muerte se produjo por asfixia, lo cual se podría confirmar este viernes con la autopsia que realizarán en el Instituto Médico Forense.



De acuerdo con la reconstrucción que pudo realizar la Policía junto a la fiscal Sonia Meza, en la noche del lunes, al finalizar su jornada laboral, Mateo se retiró de la panadería junto a otro empleado del sector fiambrería, con quien mantenía una relación de amistad.



Se trata de Marcelo Ruiz Díaz, quien en un primer momento fue entrevistado por los investigadores porque lo consideraban un testigo importante. La aparición de imágenes de cámaras de seguridad que lo muestra abordando un remís Fiat Siena gris junto a Pérez Saucedo, generó las primeras sospechas sobre el ahora detenido. La Policía intenta localizar el transporte porque el testimonio del chofer podría ser clave para la causa.



Ruiz Díaz nunca mencionó que abordó el remís junto a su compañero de trabajo con destino incierto. Ese detalle y algunas fisuras en su relato hicieron que las sospechas crecieran con el paso de las horas.



Es por eso que este jueves a la tarde la Justicia dispuso un allanamiento en la vivienda del sospechoso, sobre la calle 492, casi Tafí del Valle, en el barrio San Roque Este de Corrientes.



Los agentes no tardaron en advertir que había tierra recientemente removida en el patio trasero. La fiscal ordenó una excavación, ante la posibilidad de que allí estuviera la persona que buscaban.



Los investigadores hallaron el cuerpo de Pérez Saucedo a casi un metro de profundidad. El proceso de descomposición hace suponer que el joven fue asesinado y enterrado esa misma noche de su desaparición.



Sobre la identidad de la persona asesinada y enterrada en el patio no existen dudas. Es que todavía tenía puesta la ropa con la que su madre lo vio salir de la casa, rumbo a su trabajo: bermuda azul y remera rosada mangas cortas.



La situación de Ruiz Díaz es por demás complicada, ya que en su poder se halló una tarjeta de débito a nombre de la víctima. Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la víctima no usaba redes sociales ni celular, con lo cual no se puede establecer con certeza qué tipo de vínculo lo unía con su compañero de trabajo.



En la mira de la Justicia también quedó la pareja del detenido. La mujer está “demorada” en otra vivienda, con custodia policial, porque es madre de tres chicos pequeños. Los investigadores no descartan que haya estado en la vivienda cuando se produjo el crimen. En las próximas horas la fiscal Meza debe decidir si la libera o la imputa en la causa.



Allegados a la familia del joven adelantaron que el lunes a las 8 realizarán una marcha hasta la sede de la Fiscalía que investiga el hecho bajo la consigna “Mateo pudo ser tu hermano, tu primo o un amigo. Apoyemos a la familia pidiendo justicia”.