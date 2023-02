Pidieron prisión perpetua para sujeto acusado de matar a su pareja

Policiales Sujeto juzgado por crimen de su pareja acusó a su hermano del asesinato

El hecho

Careo

Solicitaron la pena de prisión perpetua para Facundo José Siegfried, el acusado de asesinar a su pareja Alejandra “Rucu” Silva en 2018.Este viernes, el abogado defensor de Siegfried, Jorge Sueldo, en declaraciones a Elonce, sostuvo que, tras la solicitud de presión perpetua, se pasó a un cuarto intermedio y luego, la defensa marcó “algunas contradicciones importantes en los testigos”, dijo Sueldo al aclarar que “hay ciertas pruebas que nos permiten certificar que no se puede llegar a la certeza que es necesario para la condena de una persona y solicitamos la absolución por el beneficio de la duda”.Cabe recordar que Facundo Siegfried endilgó el crimen de Alejandra Silva, alias Rucu, a su hermano Martín Siegfried. También negó haber mantenido una relación de pareja con la víctima, que el día del hecho cumplía 28 años y reconoció que le daba cocaína a Silva y sus hermanas, “para que vendieran”, pero quedó desestimado.Al finalizar, Sueldo detalló queAlejandra Silva, alias Rucu, tenía 28 años y era madre de dos niñas, cuando el 24 de septiembre de 2018, alrededor de las 19 -el día de su cumpleaños-, recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza, al lado de la oreja, con orificio de entrada y salida, que le quitó la vida.El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Dugratty, en barrio El Morro, en una calle de tierra que a la izquierda tiene la casa de la familia del imputado y lugar del hecho, y a la derecha una barranca.Allí estuvo Silva y su hermano Martín, que en el inicio de la causa estuvo sospechado, pero luego fue desvinculado. En aquel momento, los hermanos se encontraban cumpliendo un arresto domiciliario por una causa por narcomenudeo.Siegfried manifestó que todos los testigos en su contra mintieron, añadió que no se iba hacer cargo de algo que no hizo, no pudo explicar convincentemente por qué sus anteriores defensas no aportaron testigos en su favor, y pidió un careo con su hermano y su sobrino.El Tribunal por unanimidad, resolvió no hacer lugar al pedido. Sostuvo la medida en que por los mismos motivos por los que se resolvió por pedido de Fiscalía, que el debate se celebrara parcialmente a puertas cerradas para proteger los testigos, no iba a promover un encuentro cara a cara.