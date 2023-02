Detuvieron a dos jóvenes con frondoso prontuario que intentaron fugarse

Se produjo la detención de dos jóvenes con frondoso prontuario en la ciudad de Concepción del Uruguay, gracias a un rápido accionar de la policía en horas de la madrugada del viernes. En Boulevard Los Constituyentes, observaron un remis con tres ocupantes, donde identificaron a personas que tenían antecedentes penales.



Tras hacerle señas al chofer del vehículo, este siguió las indicaciones de los efectivos. En ese momento, los tres ocupantes descienden del vehículo y comienzan a darse a la fuga.



Los ocupantes del móvil policial lograron detener a dos de ellos, logrando uno darse a la fuga. Tratándose de un menor de 15 años y un mayor de 18 años de edad, ya conocidos por varios ilícitos relacionados a hurto, robo y robo calificado por arma de fuego.



Posteriormente, se entrevistaron con el chofer quien manifestó que, si bien no habría sido víctima de ningún ilícito, estos no le habrían dado una dirección, sino que le decían por donde debía dirigirse. Admitió que no pudo dar aviso a la base de la actitud sospechosa ya que el móvil policial intervino en ese momento.



Lo acontecido fue informado al agente fiscal en turno disponiendo que el menor fuera trasladado a Comisaría de Minoridad para ser restituido a sus progenitores, en tanto el mayor quedó en libertad, publicó La Pirámide.