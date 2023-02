Incendio fatal en casa de Paraná: confirmaron la identidad de la mujer fallecida

Policiales Una mujer falleció durante el incendio de su vivienda en Paraná

en barrio La Floresta de la capital entrerriana. El incendio sucedió en una casa de calleFuentes policiales confirmaron ay según acotaron los vecinos, la mujer fallecida era la madre del ex futbolista de Paraná, Antonio Todoro.En el lugar trabajaron los Bomberos Zapadores, personal policial de la Comisaría Quinta y de Criminalística para establecer las causas del incendio, pero según dichos de vecinos, una vela habría sido la causa del inicio del fuego en la casa, ya que, y no descartan, que ese fuera el posible origen del fuego.El comisario Diego Cuevas, jefe de la Comisaría Quinta, explicó a Elonce que “al ingresar a la vivienda, los bomberos se encontraron con”, explicó el funcionario policial sobre el incendio fatal que se produjo esta madrugada en calle Los Chingolos al 2600., según los testimonios que brindaron los familiares de la mujer acerca de que la mujer, tenía la costumbre de prender velas en el interior de la casa”, sostuvo Cuevas y agregó que “el personal idóneo establecerá cuáles fueron las causas”.El nieto de la mujer fallecida, dialogó conque se haya ido de repente. No esperábamos esta situación”, resaltó el joven.Una vecina señaló que “siempre le decíamos a Blanquita que no prendiera velas y ahora, seguramente se cayó una de las velas y se prendió el fuego”, estimó la mujer al dialogar con“Ella siempre le prendía velas al marido fallecido”, dijo la vecina y agregó: “hace muchos años que la conozco y era una buena vecina, pero vivía sola”, concluyó.