Secuestraron camioneta que tenía pedido de captura por parte de la Justicia

Lograron secuestrar una camioneta con pedido de captura por parte de la Justicia en el Puesto Caminero Gualeguaychú. Sucedió en la noche del jueves, gracias al accionar del personal de Dirección de Prevención y Seguridad Vial.



Supo FM Estación Plus Crespo que sobre la Autovía Gervasio Artigas N° 14, frente a esa dependencia, cuando se desarrollaba el Operativo Verano Seguro 2022/2023, se procedió a controlar un camión Volvo NL10 340 -con dominio extranjero-, en el cual se trasladaban dos hombres mayores, domiciliados en la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.



Remolcaban un semi Facchini, también con dominio extranjero, sobre el cual se transportaba una pick up Toyota Hilux, con dominio colocado nacional.



Uniformados del Puesto Caminero Gualeguaychú realizaron un control primitivo de la documentación, corroborandodo que los números de chasis y motor del rodado no coincidían con los de la documentacion exhibida.



Se profundizó el contralor en el sistema informático nacional DNRPA, donde se constató que corresponden a otro dominio, sobre el cual pesa un "Pedido de secuestro", vigente desde febrero de 2023.



Puesta en conocimiento la Autoridad Judicial de Gualeguaychú, ordenó el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación de ambos ciudadanos, quienes quedaron supeditados a la causa.