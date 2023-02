Asesinó a su prima y a los gritos confesó que quería “volver a matar y abusar”

Cristian Yovanovich, asesinó a su prima Estefanía Bonome, en Buenos Aires y luego se mudó a Posadas, Misiones donde fue denunciado formalmente por amenazas que se realizaron de manera verbal y con cuchillos.De acuerdo a los testimonios, el joven habría expresado sus deseos de “matar a una niña” y según la palabra de la tía de una pequeña con síndrome de down, intentó hacerla ingresar por la fuerza a la niña a una casa, lo que generó un enfrentamiento entre dos familias. Actualmente posee una orden de restricción hacia el barrio en cuestión.El hecho ocurrió en cercanías a la terminal de ómnibus de Posadas. Quienes habitan ahí lo califican como un espacio tranquilo y armónico donde se puede vivir sin miedo. Sin embargo, esa paz se vio rota cuando empezó a ser habitual la presencia del joven de hoy 19 años. Vecinos aclararon que el asesino de Estefanía nunca vivió en ese lugar, pero si era normal verlo por la relación de amistad y familiar que tiene con personas de ahí. La última dirección conocida es la casa de su madre en el Barrio Fátima, a unos 7 kilómetros de distancia.De acuerdo a los testimonios que reconstruyó este medio con vecinos, él se paseaba por la calle mostrando un cuchillo de manera amenazante, algo que no es nuevo en base a sus antecedentes. En su cuenta de Tik Tok, subió videos bailando con estos elementos, lo que la familia de Estefania Bonome interpretó como amenazas y burlas hacia ellos.Los vecinos marcan que jamás se hubiesen enterado de sus antecedentes si no fuera porque él mismo lo contó “sin remordimiento alguno”. “Cuando escuchamos lo que decía no lo podíamos creer. Entonces nos pusimos a googlear y vimos que era verdad. Ahí caímos que teníamos cerca de nosotros a un asesino”, expresaron a este medio las voces consultadas.Los vecinos de la chacra 225 sostienen que hicieron caso omiso a las constantes provocaciones de Yovanovic. Hasta que una tarde esa falsa paz se rompió. Aunque hay distintas versiones de los motivos.De acuerdo a lo que figura en la causa Judicial, en base a la denuncia de una de las partes involucradas, el 6 de diciembre femicida de Estefanía se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas, mientras que en una vivienda cercana un padre compartía un tereré con una de sus hijas pequeñas. En un momento dado, Yovanovic habría empezado a vociferar que “quería volver a matar” y que le gustaba “abusar de niñas de 5 años”, lo que generó la reacción de la familia del papá que estaba con su hija, lo que derivó en un enfrentamiento con el joven y las personas que estaban con él.Todo terminó con efectivos de dos seccionales distintas intercediendo y con Yovanovic demorado en la sede policial. (Misiones Online)