Claudia Bernal sumó su tercera causa por narcomenudeo y la enviaron al penal

Nuevo allanamiento y detención

Nuevamente a la cárcel

En la boca

Dos causas pendientes

Reincidente.y es la figura más repetida de la venta de drogas al menudeo en Paraná. La mujer estuvo presa, recibió al menos, había recibido el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria en su casa, donde reactivó el negocio ilícito.Esta semana, personal de Toxicologíafraccionadas para la venta, dinero en efectivo y otros elementos. Por tal motivo, Claudia Bernal volvió a ser detenida y trasladada a la Alcaidía de Tribunales.Según dio cuenta, se precisó en el reporte policial, y también una suma de dinero en efectivo que ronda los 270.000 pesos, celulares y elementos informáticos. Asimismo, en el procedimiento se detuvo a otras dos mujeres de 49 y 23 años.En una audiencia de imputación, llevada a cabo este jueves, para Claudia Bernal y Flavia Lovera, quien atendía el local comercial, la Jueza de Garantías, Marina Barbagelata, decidió queEn tanto, producto de no tener antecedentes y a pesar de ser la cara visible del quiosco, donde se vendía la droga, Flavia Lovera, recuperó su libertad, dio a conocer Mauricio Anttematten.Bernal es representada por el abogado Guillermo Retamar, y en la audiencia, había solicitado la nulidad de lo actuado, como también, sostuvo que existía persecución policial contra su defendida. Además, el letrado sostuvo que la droga había sido “plantada” por los efectivos.Sin embargo, entre las pruebas que la comprometieron, es que los efectivos descubrieron que Bernal, nuevamente, había intentado ocultar la droga en su boca, donde guardaba 25 gramos de cocaína, envuelta en papel. De lo sucedido, el personal de Toxicología, cuenta con el material fílmico, lo cual no da lugar a dudas.En otras oportunidades, esta mujer de 55 años, ha intentado ocultar la droga al momento de los allanamientos metiéndose los envoltorios en la boca o incluso tragándose algunos.Hasta el 9 de marzo, Claudia Bernal, permanecerá en la cárcel de mujeres de Paraná, hasta que se realice el juicio por narcomenudeo que la imputada, tiene pendiente.El 5 de agosto de 2021 policías de Toxicología ingresaron al domicilio de Bernal y otras dos viviendas ubicadas sobre calle Combatientes de Malvinas al 1.500. La sospechosa no llegó a descartar la droga en el inodoro, se llevó a la boca varios envoltorios con un total de 22 gramos de cocaína, no los tragó pero una parte se desprendió y se descompuso. La llevaron al hospital San Martín por precaución y luego a la Alcaidía. Fue imputada por narcomenudeo, estuvo con prisión preventiva en la Unidad Penal 6 y luego obtuvo la domiciliaria.Diez meses después, el 4 de junio de 2022, Toxicología volvió a desbaratar un kiosco de venta de estupefacientes ubicado en Provincias Unidas y Almirante Barilari, que estaba a cargo de Bernal. Tras la pesquisa por narcomenudeo, hallaron cocaína fraccionada, cannabis sativa, un picador, envoltorios, celulares, una moto y una suma superior a los 130.000 pesos. La acusada volvió a la cárcel por 30 días, acompañada por una mujer y un hombre. Aquella vez volvió a ocultar la droga en su boca, los policías evitaron que se tragara todas las dosis, pero igualmente terminó en el hospital.Bernal ostenta el rótulo de ser la primera (y una de las muy pocas personas) condenada en la historia de la provincia por el delito de Lavado de activos, en este caso proveniente de la venta de drogas. Tuvo en total cuatro causas por narcotráfico en la Justicia Federal, fue absuelta en una y condenada en tres de ellas: dos por venta de drogas y una por tenencia simple.