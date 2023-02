Murió un andinista en el Aconcagua: es el tercero en menos de una semana

Las dos víctimas anteriores

Un andinista estadounidense de 41 años murió luego de hacer cumbre en el Aconcagua y sufrir una descompensación durante el descenso, informaron fuentes policiales.Anthony Simmans falleció tras haber subido al famoso cerro, a unos 6.600 metros sobre el nivel del mar.De las primeras pericias surgió que Simmans y otro andinista intentaban hacer cumbre el martes y ante la condición climática en el lugar el guía que los acompañaba les recomendó no continuar con el ascenso. El consejo no fue tomado en cuenta por los escaladores, que prosiguieron su camino hacia la cumbre. Por seguridad, el guía decidió acompañarlos.Una vez en la cumbre uno de los andinistas comenzó a dar señas de descompensación, por lo que el guía los convenció de que era el momento de descender.En este contexto, la salud de Simmans comenzó a deteriorarse visiblemente al punto de que el guía lo asistió con oxígeno suplementario y además debió arrastrarlo hasta una zona segura. Cerca de las 22, un grupo de guías y personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña (Upram) de la Policía de Mendoza salieron en auxilio.Los rescatistas dieron con el guía y el andinista, a 6.600 metros sobre el nivel del mar, y colocaron a Simmans en una camilla. Luego comenzaron el descenso en un contexto de alto riesgo por la altitud, el frio extremo y la presencia de nieve dura en el lugar.Este miércoles a la madrugada, cerca de las 4, los rescatistas llegaron hasta el refugio Independencia, a unos 6.300 metros sobre el nivel del mar, donde constataron que el andinista estadounidense no tenía signos vitales, por lo que comenzaron a realizarle maniobras de RCP sin obtener respuesta.Ante esta situación, y las condiciones climáticas, los rescatistas decidieron continuar con el descenso de manera urgente para una mejor atención en un hospital, pero a pesar del esfuerzo el andinista falleció y se suma a las otras dos víctimas fatales en menos de una semana en el Aconcagua, la cumbre más alta del hemisferio occidental, con 6.962 metros.El domingo pasado murió el estadounidense John Michael Magness, de 58 años, quien tuvo graves problemas de salud durante el ascenso del cerro, a más de 6300 metros sobre el nivel del mar, por lo que los agentes de la Patrulla de Rescate tuvieron que bajarlo hasta el campamento Nido de Cóndores con oxígeno, pero no logró resistir.El primer deceso de la temporada se produjo el último sábado cuando un andinista de origen noruego sufrió una descompensación en el sector denominado La Cueva, a 6500 metros. La víctima, identificada como Moi Oystein, se encontraba junto a un grupo de escaladores que iban camino a la cumbre.Ya la semana previa dos andinistas extranjeros habían sido internados en grave estado tras accidentarse en el Aconcagua. Eran un británico de 32 años y un francés de 55, quienes fueron internados luego de caer varios metros.