Motociclista intentaba acomodar el espejo retrovisor y fue embestido por un auto

Un accidente de tránsito se produjo a las 15 hs de este miércoles en la intersección de las calles Almafuerte y 3 de Febrero de Parana, de la ciudad de Paraná, entre un auto y una moto.El siniestro estuvo protagonizado por un automóvil Fiat Siena gris, en el que se trasladaba una mujer y una moto Honda XR 250 en la que circulaba un hombre de 58 años.El motociclista, Cristian, explicó a: “Me estaba dirigiendo a mi domicilio, y se me había aflojado el espejo retrovisor izquierdo, cuando lo quiero acomodar, se me va la moto para la izquierda y me cruzó por delante del auto que venía”.Como consecuencia del choque, el conductor de la moto pierde el control y cae al asfalto. “La ambulancia y la policía llegaron de inmediato. Me llevaron al Hospital San Martín, y ahí me pusieron unos calmantes y me hicieron una radiografía”, manifestó el motociclista y agregó que “solo fue un golpe”.Por su parte, la mujer al mando del auto no presentaba golpes, sólo se la notaba shokeada por el episodio.Para finalizar, el motociclista recalcó: “Siempre que salgo uso el casco atado, hoy vi el resultado, es muy importante”.