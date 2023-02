Detalles de cómo se concretó el millonario robo de aceite crudo en una empresa

Policiales Robaron aceite crudo de girasol por miles de dólares en empresa entrerriana

A las 23 del 28 de enero, un apagón de luz sorprendió a la serena de una empresa acopiadora de líquidos ubicada en Villa Paranacito. No alcanzó a revisar qué había sucedido, cuando un grupo de hombres la encañonaron, la maniataron y la encerraron en una habitación. Recién a la siesta del día siguiente pudo pedir auxilio. Cuando llegó un encargado y la Policía, supieron que les habían robado aceite a granel, por 80.000 dólares. Tras la investigación, hubo allanamientos el fin de semana en la zona portuaria del sur de la provincia de Santa Fe y secuestraron dos de los cuatro camiones utilizados para el asalto comando.Según los detalles que se conocieron sobre la causa que investiga el atraco perpetrado 11 días atrás, todo comenzó antes de la medianoche de aquel sábado, cuando los cuatro camiones ingresaron silenciosamente al predio de la empresa Voxen S.A., ubicada al lado del puerto de Villa Paranacito, cerca del Puente Zárate-Brazo Largo.Los delincuentes sabían dónde y cómo cortar la luz y dejar en penumbras todo el lugar. La serena estaba en una sala de operaciones que está en la planta alta del sector de oficinas, y había bajado al comedor a tomar un té. En ese momento la abordaron, le ataron las manos y la encerraron con llave en una habitación, indicóDesde ese momento, alrededor de las 11 de la noche, los ladrones acomodaron los camiones en los enormes silos y fueron llenando las cisternas con aceite crudo de girasol. Según se pudo advertir en cámaras de seguridad de la zona, a las 4 de la madrugada terminaron la faena y partieron.La mujer se pudo desatar a las 6 de la mañana, pero quedó encerrada y recién alrededor de las 14 entró señal a su celular y pudo pedir auxilio. Tras realizar la denuncia, los investigadores de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, junto al fiscal Gastón Popelka llegaron al lugar para comenzar la pesquisa.Al revisar la mercadería, advirtieron que se habían llevado 120 toneladas de aceite crudo (no se precisó en metros cúbicos) valuadas en unos 80.000 dólares. Una cifra significante, aunque menor en relación al volumen de almacenaje de la empresa que cuenta con una capacidad de 27.000 metros cúbicos, sólo en la sede de Villa Paranacito.El testimonio de la serena no sumó demasiado ya que solo alcanzó a ver las siluetas de los ladrones en la oscuridad. Tampoco hubo otros testigos, ya que es una zona descampada y sólo hay unos campings alrededor. Sí aportaron los videos de las cámaras de seguridad, tanto de la empresa como otras ubicadas en la zona, y de los puestos camineros en las rutas, que registraron el paso de los camiones. Se registraron las patentes, lo que permitió identificar a sus titulares registrales y sus domicilios.Con la información reunida, la Justicia autorizó, con los exortos correspondientes, los allanamientos a dos empresas de transportes ubicadas en las localidades santafesinas de San Lorenzo y Timbúes.Las requisas se llevaron adelante entre viernes y sábado pasados y lograron secuestrar dos de los cuatro camiones utilizados en el robo, uno mara Scania y otro Iveco, de la empresa Barracas S.A.. Ambos estaban ya sin la carga de aceite que fue revendido en el mercado negro. Identificaron a dos hombres que podrían ser los que participaron del robo.Mientras se continúan buscando indicios y analizando las evidencias reunidas en la investigación, no se descartan más allanamientos en los próximos días, así como las detenciones de los sospechosos y el secuestro de los otros dos vehículos utilizados en el robo.