Juicio al sujeto que asesino a su pareja: venta de droga y testigos amenazados

El crimen de Alejandra “Rucu” Silva estuvo rodeado por múltiples circunstancias delictivas: violencias, uso de armas de fuego y venta de droga. Así surgió en la primera jornada del juicio contra Facundo José Siegfried, quien era su pareja y no hay dudas de que se trata del autor del tiro en la nuca que recibió la víctima, en la noche del 25 de septiembre de 2018, en ese contexto narco. Lo que se discutirá son los agravantes del delito que podrían llevarlo a la prisión perpetua.El debate ante el Tribunal de Juicio de Paraná integrado por Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Walter Carballo comenzó ayer y estuvo signado por el temor de los testigos, vecinos del barrio El Morro que viven cerca del terreno donde el acusado y su familia tienen sus casas. Los conocen, saben quiénes son y algunos afirmaron que fueron amenazados por lo que pudieran decir en el juicio que perjudique a Siegfried. Por este motivo, los jueces ordenaron que sus declaraciones sean sin público y sin la presencia del imputado.Ese miedo no es por alguna razón imaginaria, sino porque vieron durante mucho tiempo a Siegfried y su banda portar armas de fuego y no dudar en utilizarlas. Sin embargo, las siete personas que brindaron sus testimonios pudieron contar lo que recuerdan de aquella noche de hace casi cuatro años y medio.Si bien, como ya se sabía, no hay testigos presenciales directos del momento en que Siegfried le disparó con un arma de grueso calibre a Silva, sí los hay de las circunstancias inmediatamente posteriores, que dejan al imputado con una segura condena como autor del crimen.Lo que varios confirmaron en sus relatos fue que la venta de droga era una actividad diaria de Siegfried y su entorno, del que Alejandra no era ajena sino que era utilizada para el negocio por quien fue su pareja. En aquel septiembre de 2018, el imputado se encontraba acusado de narcomenudeo y de una balacera contra un grupo del barrio 4 de Junio, y estaba con el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Por esto, le ordenaba a “Rucu” realizar los encargos de llevar, traer y cobrar todo lo relacionado al comercio de cocaína y marihuana.Y habría sido en medio de una discusión por un conflicto en torno a esta situación en la cual Siegfried ejecutó de un balazo a la joven que ese mismo día cumplía 28 años. Además, testigos refirieron que ambos, víctima y victimario, tenían armas de fuego.Por otro lado, declararon tres policías que actuaron en la escena del crimen, entre quienes llegaron luego del pedido de auxilio y se encontraron con la dramática situación, con Alejandra ya fallecida en el lugar, y quienes dieron los primeros pasos de una investigación que, al principio, iba a apuntar las sospecha sobre Facundo Siegfried y su hermano, quien luego iba a quedar desvinculado de la causa.En los tres allanamientos que se realizaron esa noche en las viviendas del predio donde vivía la familia del acusado, encontraron 200 gramos de marihuana.En la jornada de hoy declararán más testigos civiles y posteriormente se oirán las palabras de los peritos y forenses que intervinieron en la causa. Las audiencias del juicio continuarán hasta el viernes, cuando serán los alegatos de los fiscales Matilde Federik y Gonzalo Badano, el querellante Javier Aiani y el defensor oficial, Jorge Sueldo, en lo que se espera será un contrapunto fundamentalmente sobre los agravantes del delito de homicidio. Fuente: (Uno)