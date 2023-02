Hospitalizaron a una mujer que chocó su moto contra un utilitario

Hospitalizaron a una mujer tras protagonizar un accidente de moto sobre Av. Las Américas al 2100 en Paraná. Sucedió en la tarde de este lunes.Según se informó, una Renault Kangoo y la motocicleta 110 cc que circulaban en el mismo sentido, colisionaron cuando el conductor de la Kangoo intentó ingresar a un local de comida y no vio que venía la moto, impactando esta, sobre el lateral izquierdo de la camioneta.Al respecto, el sub comisario Emiliano Gervasoni, manifestó a: “Como consecuencia del impacto, una mujer que iba de acompañante en la motocicleta, debió ser trasladada al hospital San Martín, con un fuerte dolor en su cuello”. Además, agregó que “hasta el momento no tenemos el grado de las lesiones, pero por lo que se pudo observar, serian lesiones leves”.En el lugar, se hizo presente personal de criminalística y el transito debió ser cortado.