Crimen de Fernando: los fiscales dijeron estar conformes, pero apelarán condenas

Video: Perpetua para rugbiers en el caso Báez Sosa: el momento en que Thomsen se desmaya

Los fiscales que intervinieron en el juicio a los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa dijeron esta tarde sentirse conformes con la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores y adelantaron que apelarán la participación secundaria atribuida a tres de ellos por considerar que fueron "coautores" del crimen, como los otros cinco sentenciados a perpetua."Desde la fiscalía estamos muy conformes. Lo único que no compartimos, pero deberemos analizar, es la participación que el tribunal le endilga a estas tres personas", señaló a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila al referirse a Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23), quienes fueron condenados a 15 años de prisión por ser "partícipes secundarios".Si bien Dávila afirmó que todavía no leyó los fundamentos de los jueces, manifestó estar convencido de que Cinalli, Viollaz y Pertossi "son coautores y no que tienen una participación secundaria como dictó el tribunal"."Tenemos que leer los fundamentos. En eso se va a fundar el recurso se presentará ante Casación", aclaró el representante del Ministerio Público, que tendrá 7 días para recurrir el fallo.Por otro lado, el fiscal coincidió con el TOC 1 respecto a la imputación por falso testimonio a Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo."Entendemos que las dos personas, de acuerdo a cómo se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto lo que ocurrió, como ellos manifestaron. Será remitido a la fiscalía de instrucción para que se investigue", indicó.En tanto, el otro fiscal de juicio, Gustavo García, destacó que "hay cinco perpetuas" y que "no hubo penas leves"."Tengo que destacar el trabajado realizado por la fiscalía", expresó Escoda y agregó: "Llegamos a esta instancia luego de tres años con una pandemia en el medio. Las hipótesis de la fiscalía fueron sustentadas en al menos cinco imputados que fueron condenados a prisión perpetua.""Sin embargo, quiero resaltar que el tribunal ha llevado el juicio de manera excelente. Todos han podido declarar y se ha televisado", concluyó.