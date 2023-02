Asalto a motociclista: confirmaron que posee antecedentes el ladrón que huyó

Delincuentes armados sustrajeron la moto y otras pertenencias a una pareja de jóvenes, anoche en Parque Varisco de Paraná. Tras la intervención policial, fue identificado un joven de 17 años en calles Aquino y Anacleto Medina; el adolescente tenía una mochila con la ropa con la que había cometido el hecho y la riñonera robada.Al ser interrogado, el adolescente admitió que había sido uno de los autores del asalto y que el restante, se había llevado la moto para ofertarla. Los uniformados rastrillaron los senderos del Parque y en la zona del arroyo localizan el rodado.El sospechoso fue trasladado a la División Minoridad, y en el hecho intervino la Fiscalía de Menores.que “el menor que resultó detenido cuenta con antecedentes”. Y agregó: “La persona que lo acompañaba ya fue identificada por la Policía, es un sujeto mayor de edad y también tiene antecedentes relacionados a este tipo de atracos”. El funcionario policial comentó que ambos son de la zona.En la oportunidad, el comisario aclaró que la pareja no resultó herida en el asalto. “La amenaza y por la premura con la que actuaron estas personas que, aparentemente, en su poder tenían un arma de fuego, los damnificados no resultaron lesionados”, indicó al respecto.Rodríguez refirió que “hacía mucho tiempo no se sucedía un episodio de estas características”. Y dio cuenta del operativo de seguridad que se implementa en los senderos del Parque Varisco, “donde generalmente la gente camina y es más vulnerable por la zona de desmonte”.“Se coloca más presencia policial, pero si se disminuye en horas de la noche cuando ya no anda nadie; y personal policial y motorizada de la Jefatura central advierte a las personas que a altas horas de la noche la zona es vulnerable debido a que no hay gente”, explicó jefe de la comisaría decimoprimera.Asimismo, reconoció que los hechos de inseguridad se registran, principalmente, en horas de la noche.