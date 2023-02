"Prisión perpetua para todos, no pensamos otras alternativas", dijo Burlando

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, aseguró esta mañana que no esperan para hoy, cuando se conocerá el veredicto, otra alternativa que la “prisión perpetua” para los ocho acusados del homicidio ocurrido hace tres años en la ciudad de Villa Gesell.“Nuestra conclusión es la aplicación de la prisión perpetua para los ocho acusados. No pensamos otras alternativas, por lo menos hoy. Ese sería el fallo la máxima para nosotros”, dijo el abogado en declaraciones formuladas a los medios de prensa en Dolores.En ese sentido, el abogado adelantó que apelará la decisión del tribunal en caso de que los ocho acusados no sean condenados a la pena máxima.“Si vemos desequilibrio, vamos a seguir buscando Justicia en el tribunal que sea. Entendemos que todos deben ser condenados a prisión perpetua ya que hay elementos de mucha contundencia para afirmar lo que estoy diciendo”, aseguró.Además, el letrado agradeció el afecto que recibieron los padres de Fernando, aunque vaticinó que la fuerza que reciben “en algún momento se va a apagar”.“Yo creo que eso va a ocurrir cuando la sociedad le dé una respuesta a través de la Justicia y seguramente pueda ser hoy. Todo lo que pasa a partir de hoy con Silvino y Graciela solamente ellos van a poder digerir o dar a conocer también. En Fernando estaban depositados todos sus sueños, sus proyectos, todo su amor, su vida económica. Después de esto seguramente vienen los momentos más duros", describió el abogado.Por último, Burlando instó a Graciela y Silvino a que apoyen a padres en otras causas similares.“Eso les va a generar algún tipo de motivación y algún tipo de objetivo en la vida, cuando uno pierde un hijo, todo se le puede cruzar por la cabeza a un ser humano, esperemos que canalicen como canalizaron hasta ahora con solidaridad y apoyo a gente que sufre tragedias", concluyó. Fuente: (Télam)