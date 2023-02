Golpearon en arrebato a presidenta de fundación de Paraná: “Fue muy violento”

La presidenta de la fundación Presencia Presente, Florencia Balestrino, fue víctima de un violento arrebato este sábado por la tarde cuando caminaba por el Paseo Ituzaingó, ubicado entre calles Florencio Sánchez al Este y Ameghino al Oeste, del barrio Las Flores de Paraná. “Me agarraron de atrás y forcejaron para sacarme la mochila. No vi nada, pero fue muy violento porque no podían sacarme la mochila, porque fue un microsegundo en el que no reaccionaba”, rememoró la víctima del hecho de inseguridad aBalestrino confirmó que los delincuentes la tiraron al piso y, en la caída, sufrió varios golpes y hasta un corte en la cabeza que demandó cuatro puntos de sutura. En la oportunidad, la mujer agradeció la solidaridad de los vecinos que rápidamente acudieron en su ayuda. “Yo sangraba y uno trajo se sacó la remera para apretarme la herida”, comentó al respecto. La referente de la Fundación hizo extensivo el agradecimiento al personal policial de comisaría quinta y a los trabajadores del centro de salud Carrillo.En la ocasión, la víctima del arrebato imploró a quienes tengan en su poder la mochila, que le devuelvan la documentación de la Fundación que sustenta a las escuelas de Gestión Social “Pablo de Tarso” y “Enrique Angelelli”, ubicadas en el barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná. “Son tres carpetas con documentación muy importante que no hay modo de reemplazar”, fundamentó Balestrino.Quienes puedan aportar algún dato al respecto, pueden hacerlo vía e-mail a [email protected]