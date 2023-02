Una mujer fue víctima del cuento del tío: pidió crédito por más de $500.000

Recientemente se conocieron numerosos intentos de estafa a través de contactos telefónicos y redes sociales, que tuvieron como víctimas a ciudadanos de Basavilbaso. La mayoría no tuvo éxito, pero una mujer fue víctima de un "cuento del tío" y tomaron un crédito por ella de más de medio millón de pesos, detalló Uno.



La maniobra comenzó con un pedido de dinero para afrontar costos que demandaría la atención médica de un familiar, pero ante la reacción defensiva de la mujer, la "invitaron" a que llamara para que personal de la compañía telefónica le corroborara los datos de donde se estaba haciendo la llamada. Todo esto era parte del ardid que llevó a que la vecina de Basavilbaso cometiera el error de facilitar datos que una vez en manos de los delincuentes les permitió concretar su cometido.



El hecho ocurrió el viernes y la Policía tuvo conocimiento este sábado a la mañana, cuando la mujer acudió a la Comisaría y se corroboró que en su cuenta bancaria tenía un crédito que tomaron por ella con fines de robo. "Ahora se está intentando bloquear los movimientos", dijo un funcionario de la fuerza a FM Riel, medio local que difundió la noticia.



En los últimos días en la dependencia policial recibieron muchas consultas por estafas del tipo del cuento del tío. Por ejemplo, una mujer llegó desesperada a la Comisaría porque un sujeto le decía que un familiar había tenido un accidente de tránsito y que debía pagar para el traslado del vehículo. Cuando estaba en la Policía el delincuente volvió a llamar y no logró avanzar con el engaño.



El comisario Matías Lencina pidió que los vecinos no aporten datos, y que no duden en contactarse con la Policía. "Siempre es mejor pasar por desconfiado...un error puede costar muy caro", resumió.