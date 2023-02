Buscan a un hombre que fue a pescar el domingo y no regresó a su hogar

Un hombre, llamado Miguel Franco, de 47 años, salió de su casa el domingo para pescar en zona de Hernandarias, pero nunca regresó.



Sus hijos realizaron la denuncia porque ese día no pudieron comunicarse con él. A casi una semana de su desaparición, aún no tienen novedades sobre su paradero.



Prefectura realiza distintas tareas de búsqueda en la zona porque su familia teme que le haya ocurrido algo en el río.



El sub comisario Gonzalo Netto, explicó a Elonce que “el hermano nos informó que se encontraba en un estado depresivo. Fue a buscarlo y encontró la camioneta en la que se conducía Miguel. Estaba en un camino vecinal que se desprende del kilómetro 40 de la ruta provincial 8, con dirección hacia el río Paraná, en una zona de barrancas”.



Aseguró que “es una zona bastante complicada para acceder desde ahí hasta el río. En la costa su hermano encontró una mochila, la llave de la camioneta, una caña de pescar y otros elementos. Como no encontraba a Miguel llamó a la comisaría”.



La Policía llegó al lugar e informó lo ocurrido a la fiscal en turno. Se secuestraron todos los elementos y quedaron a resguardo.



“La camioneta estaba cerrada, no está violentada. El lunes se comenzó a realizar rastrillaje peatonal en zona de costa, barranca y montes. Participaron los perros rastreadores, bomberos, buzos tácticos para ir encaminando la causa. Todos los días temprano y hasta que se esconde el sol realizamos operativos de búsqueda por agua”, indicó.



Al momento de irse llevaba una remera mangas cortas de color ladrillo, jean azules, zapatillas y gorra grises. Es delgado, mide 1,70 metros, tiene ojos marrones y cabello corto castaño.



Cualquier información comunicarse al 911 o a la mesa de formación permanente del poder judicial 08004446372. Elonce.com