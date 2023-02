Abusos sexuales: El 13 de febrero comienza el juicio al intendente de Gilbert

La Justicia de Gualeguaychú juzgará al intendente de Gilbert, Fabián Constantino (en uso de licencia con goce de salario), por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y otro de lesiones menores. Constantino enfrenta un pedido de pena por parte de la acusación de 17 años y el juicio se desarrollará durante 10 audiencias.



El proceso debía comenzar este lunes 6. Sin embargo, por las vacaciones de uno de los magistrados fue reprogramado para el lunes 13. Las audiencias serán desde las 8.30 y se extenderán hasta las 14, aproximadamente.



Ese lunes 13 serán los alegatos de apertura por las partes y se estima que el martes 28 se conozcan los alegatos de clausura ante el presidente del Tribunal que será Arturo Dumón y los vocales Alicia Vivian y Mauricio Derudi, informó Reporte 2820.



La querella representada por Juan Ignacio Weimberg y el Ministerio Público Fiscal –con Martina Cedrés y Lisandro Beherán- aportarán 57 testigos y la defensa de Constantino llevará 27 a la sala. El intendente es patrocinado por los abogados: Fabián Otarán, Mario Arcusín y Martín Sawan.



Constantino llega a juicio por tres casos de abusos sexuales con acceso carnal en contexto de violencia laboral y de género y otro de agresión a un ex trabajador municipal.



“Nosotros ofrecimos todos los testigos necesarios, pero dependiendo del juicio, es factible que algunos testimonios se desistan porque no será necesario su presentación. Tenemos 57 testigos citados para las diez jornadas del lunes 13 al viernes 17, del miércoles 22 al viernes 24 y el lunes 27 y martes 28”, anticipó la fiscal Cedrés.



Se prevé que el martes 28 se conozcan los alegatos de clausura de las partes. "A partir de allí el jurado tendrá 5 días hábiles para dar su veredicto y luego 5 días hábiles más para los fundamentos de esa sentencia si el acusado es condenado por algunos hechos o la totalidad de las imputaciones”, explicó Cédres.



El Código Penal establece como penas para los hechos de abusos sexuales de 6 a 15 años y Constantino está acusado de tres violaciones y, el caso de las agresiones o lesiones leves, tiene una pena de 1 mes a un año. Martina Cedrés recordó a R2820 que en el requerimiento de elevación a juicio la Fiscalía pidió una pena de 17 años. "De probar los hechos acusados y no surgir algo en el juicio nos mantendremos en esa línea”, estimó.



Constantino llega al juicio con prisión preventiva en su domicilio, aunque el 25 de enero una de las víctimas denunció que había violado la restricción.