Conductor de un auto sufrió politraumatismo tras ser embestido por dos camiones

. Fuentes policiales confirmaron aque el conductor del vehículo particular tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y luego derivado a un hospital con politraumatismos.El hecho ocurrió esta mañana en la intersección de la autopista con la avenida Lacarra, en sentido al Riachuelo. Según las fuentes consultadas por este medio, los efectivos que concurrieron al lugar pudieron establecer en una primera instancia cómo fue la secuencia que derivó en el choque en cadena.Hacia las 6.40, y en medio del pavimento mojado después de la lluvia que se registró en casi toda la Capital Federal durante la madrugada, un camión marca Scania frenó de repente y obligó a que el Gol Country, que venía atrás, también detuviera su marcha violentamente. Sin embargo, segundos después el vehículo de menor tamaño fue embestido por detrás por otro camión, marca Mercedes Benz, y fue aplastado casi en su totalidad por los dos rodados de mayor porte.Las fuentes señalaron que el conductor quedó atrapado en medio de los hierros retorcidos, por lo que los bomberos tuvieron que realizar maniobras para liberarlo. De acuerdo con los primeros datos y las imágenes que trascendieron, el estado de salud de la víctima -pese a la violencia del impacto- no reviste gravedad y permanece internado en el Hospital Piñero. En cuanto a los choferes de los dos camiones, se supo que resultaron ilesos y pudieron ser atendidos por personal del SAME en el lugar del hecho.Durante gran parte de la mañana, las autoridades realizaron peritajes en la escena para establecer fehacientemente cómo ocurrieron los hechos, para luego remover los vehículos involucrados en el accidente. Es por eso que el tránsito permaneció reducido durante varias horas y se registraron demoras para circular por la autovía, en plena hora pico.