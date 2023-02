La justicia de Chile aprobó el pedido de extradición de Facundo Jones Huala

La justicia de Chilelíder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), detenido el lunes en Río Negro luego de estar prófugo un año por una condena de nueve años de prisión.La decisión fue tomada en una audiencia oral en la que la Fiscalía y el gobierno de Chile pidieron la extradición de Jones Huala, mientras que su defensa la rechazó porque no estaba acreditado que esté cumplido uno de los requisitos para que sea enviado a Chile.Ahora el caso pasará a la Corte Suprema de Justicia local para continuar con el trámite formal de la extradición. Tras la detención de Jones Hualas el lunes a la madrugada en una casa de El Bolsón, en Río Negro, en la que se escondía, la Justicia deEn primer término, la Fiscalía relató el caso. Explicó que 14 de diciembre de 2018 Jones Huala fue condenado por el delito de incendio a seis años de prisión y a tres años y un dia por tenencia ilegal de arma de fabricación artesanal. Fue por un hecho ocurrido en 2013. Jones Huala comenzó a cumplir la condena en la cárcel de Temuco hasta que el 20 de enero del año pasado la justicia le dio la libertad condicional. Pero el 15 de febrero de ese año la Corte Suprema revocó la decisión y ordenó la detención. Como no pudo ser localizado se lo declaró prófugo y se emitió una alerta azul de Interpol, la policía internacional, que es para conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.La Fiscalía señaló que en el caso se cumplen todos los requisitos para una extradición, sobre la que hay acuerdo de cooperación internacional entre Argentina y Chile. Ellos son que la pena por el delito que se lo juzga sea de más de un año de prisión y que esté acreditado el país y lugar en el que se encuentra.El gobierno del presidente Gabriel Boric, a través de un funcionario del Ministerio del Interior, coincidió con la postura de la Fiscalía para solicitar la extradición y agregó que se dicte un pedido de prisión preventiva sobre Jones Huala. “Tuvo durante el proceso de investigación del delito actitudes de no cumplimiento de ordenes de la justicia con lo que demostró poco apego a las decisiones del tribunal”, señaló el funcionario.Luego fue el turno de la defensa penal pública que representa a Jones Huala. El defensor sostuvo que se cumplen los requisitos que planteó la Fiscalía y el Ministerio del Interior pero no se cumplimenta un principio de derecho internacional. Y es el que señala que los hechos por los que fue condenado en Chile también sean delitos en Argentina. El abogado dijo que ese punto no consta en la causa judicial y falta que se determine.El juzgado aceptó la extradición. Señaló, en una audiencia que duró una hora, que se cumplimenta con los requisitos para que la extradición y que el planteo respecto a si los mismos delitos se cumplen en Argentina explicó que esa es una cuestión de fondo que tiene que analizar la Corte Suprema de Justicia de Valdivia y que la legislación vigente no pide ese requisito.