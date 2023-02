Acusado de quemar con aceite a su ex pareja pidió la revinculación con su hijo

Paralelas

El hecho

La demora en resolver la situación judicial de Román Aguilar, acusado por el intento de femicidio de su expareja Priscila Metz, a quien golpeó y roció con aceite caliente en el rostro, estaría incidiendo en otra causa que se sustancia en el fuero de Familia por un pedido de revinculación entre el hombre y su hijo.Fuentes judiciales informaron aque en estos días se presentó el pedido de audiencia para formalizar la presentación del acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes en relación a la situación procesal de Aguilar, que fue acusado de arrojarle aceite caliente en el rostro a su ex pareja. El hecho ocurrió en la localidad de Viale, el 18 de abril de 2022.Se hace saber que el acuerdo de juicio abreviado al que habían arribado el fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Pablo Zoff, y el defensor, José Barbagelata, consistió en la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de Lesiones graves, Daño, Amenazas simples y Desobediencia judicial. La querella por los intereses de la víctima estuvo en manos de Marcos Rodríguez Allende.Fuentes judiciales indicaron aque concomitante a la causa penal, se sustancia otra en el fuero de Paz de Viale, donde se presentó un pedido de revinculación entre el imputado y su hijo e hijo de la denunciante. Este expediente espera que se resuelva la causa penal.Las fuentes evaluaron que en caso de que surja una sentencia condenatoria, la jueza de Paz esperará que primero resuelva el Juzgado de Ejecución de Pena respecto a la modalidad de cumplimiento de la condena. Si es condicional, deberá esperar hasta que recupere la libertad ambulatoria, y allí resolverá. Las fuentes deslizaron que la causa pudo estar resuelta antes de fin de 2022.La acusación es contra Román Aguilar, alias Setenta, de 35 años, de profesión apicultor, nacido en Viale. Según se informó, reconoció que el 18 abril de 2022, a las 8.45, le arrojó aceite caliente en el rostro a su ex pareja y madre del hijo de cuatro años que tuvieron tras una relación de seis años, en la que los que los últimos tres años fueron de convivencia.También reconoció que cometió el hecho tras convocar a su ex pareja a su casa para entregarle la cuota alimentaria. La pareja se había separado en octubre o noviembre de 2021.Aguilar fue imputado por los hechos ocurridos el 18 abril de 2022, a las 8.45, en oportunidad en que su ex pareja, Priscila Metz, concurrió al domicilio de su ex pareja, a buscar el dinero de la cuota alimentaria.En esa circunstancia el hombre le pidió que “ingresara con la excusa de hacerle firmar el recibo correspondiente. Una vez dentro de la finca el imputado le arrojó aceite caliente en el rostro, tomó el teléfono celular, lo arrojó al piso y lo golpeó con un martillo, dañándolo, y luego le dijo que la mataría, cesando en su accionar por la intervención de su padre”.La acusación sostiene que el imputado, además violó “la resolución dictada por la Jueza de Paz de Viale, Andrea Ayelén Bracco del 16 de marzo de 2022 que le imponía la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de concurrencia habitual de la víctima así como el cese en los actos de perturbación o intimidación, por el término de 90 días, manda que le fue notificada el 17 de marzo de 2022″.