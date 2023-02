Policía baleó a su ex pareja e hirió a otros dos aspirantes de la Federal

Una aspirante de la Policía Federal Argentina (PFA) fue herida de gravedad hoy en el barrio porteño de Agronomía al ser atacada a tiros presuntamente por su expareja, un integrante de la misma fuerza que quedó detenido y al que también se acusa de haber baleado a otros dos compañeros de la víctima que iban con ella.Según replicó la agencia de noticias Télam, el hecho ocurrió esta tarde en la intersección de las avenidas Nazca y Beiró, a pocas cuadras del amplio predio del club Comunicaciones, adonde se trasladó personal de la Comisaría Vecinal 15C de la Policía de la Ciudad luego de recibir un llamado al 911 que alertó sobre disparos en la vía pública.En el lugar fue detenido el presunto tirador, identificado como Sebastián Bargas Orellana (26), quien presta servicio en la Sección Despliegue Barrial I de la PFA, estaba vestido de civil y cargaba un bolso.De acuerdo a los voceros, a raíz de los disparos, que se produjeron cuando las víctimas descendían de un taxi, resultaron heridas Camila Soledad Juárez (26), expareja del ahora detenido; Cintia Roxana Santa Cruz (30); y Ulises Javier González Dos Santos (29); todos ellos pertenecientes al Curso de Formación Profesional Básica para Agente de la misma fuerza.A su vez, un cuarto aspirante que viajaba en el mismo vehículo del alquiler resultó ileso y declaraba esta tarde como testigo ante los investigadores policiales porteños.Las fuentes precisaron que Santa Cruz sufrió al menos una herida en el abdomen y fue trasladada de urgencia en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Tornú.Mientras que Juárez recibió un disparo en el abdomen y otro en el muslo derecho; y González Dos Santos una herida en zona abdominal y tórax; por lo que ambos fueron llevados al Hospital Zubizarreta.Los médicos resolvieron luego derivar a Santa Cruz y a su compañero al Hospital Policial Churruca Visca, mientras que Juárez era intervenida en el Zubizarreta con riesgo de vida.En tanto, las fuentes señalaron que la principal hipótesis apunta a que Bargas Orellana, quien reside en el partido bonaerense de Ituzaingó, quiso matar a Juárez,Los pesquisas creen que, al ver que Juárez se tomaba de la mano con uno de sus compañeros, el acusado extrajo su pistola reglamentaria y comenzó a dispararles.Tras los balazos, una de las mujeres quedó tendida en el interior de la concesionaria de motos ubicada a pocos metros de la esquina, y la otra escapó a la carrera en dirección opuesta. "Mirá lo que me hiciste hacer", le habría dicho el acusado a Juárez apenas terminó de disparar y arrojó su arma al suelo.Lo ocurrido es investigado por el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 5, Manuel De Campo; y la Secretaría 116 de Tamara García, quienes dispusieron la detención del sospechoso en la comisaría interviniente, el secuestro del arma y de seis vainas servidas.Después del ataque, las mujeres fueron trasladadas de urgencia por el SAME hacia el Hospital General de Agudos Enrique Tornú. La ex pareja del agresor recibió un impacto de bala en el abdomen y otro en el muslo derecho.Minutos más tarde, el novio de la chica, aspirante de PFA, también fue llevado herido de bala en un taxi al Hospital Zubizarreta. Ambos se encuentran internados en grave estado de salud y luchando por su vida.En tanto, una cuarta detonación ingresó en la cadera de una compañera de la fuerza, con orificio de entrada y salida. Según el reporte médico, estaría fuera de peligro.