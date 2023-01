Hallaron sin vida en arroyo al joven que era buscado en departamento Diamante

Efectivos de la policía departamental Diamante encontraron sin vida al hombre de 32 años, que era intensamente buscado desde este lunes cuando se ausentó de su domicilio.Fuentes policiales, señalaron que el cuerpo de Hugo Daniel Bracamonte, fue hallado en inmediaciones del arroyo La Ensenada, a 200 metros hacia Este del puente sobre la Ruta Nº11, en el ex puente de la Ensenada.La policía acudió al lugar pasado el mediodía de martes 31 de enero, luego que un vecino alertara de la presencia de una moto, de similares características a la que tenía Bracamonte. Una vez en el lugar, personal policial, hizo un rastrillaje y encontraron el cuerpo del joven buscado.“Habría sido una autodeterminación”, dijo el Subjefe de la Policía Departamental Diamante Comisario Marcelo Lell.“La moto la encontramos pasado el mediodía. Fue en el puente viejo, hacia el este”, confirmó Lell a“Por determinación de la fiscal y el médico policial, se llevará el cuerpo al hospital San José Diamante y ahí, se lo entregarían a la familia, ya que no se observa ningún tipo de violencia y es una clara autodeterminación, no es necesario trasladarlo a la morgue judicial”, concluyó Lell.