Joven baleado a la salida de un boliche: “no los disuade la presencia policial”

Policiales Baleado a la salida de un boliche identificó a los agresores y hay dos detenidos

El fiscal Jesús Penayo Amaya indicó que el joven que fue baleado en ambas piernas, en un boliche bailable el domingo a la madrugada en la costanera de Concordia, se encuentra en buen estado de salud. El joven había recibido seis disparos de una pistola 9 milímetros: cuatro en una pierna y dos en la otra.Dos personas fueron detenidas por el hecho y desde la Justicia investigan los motivos de la agresión que pudo haber finalizado con una desgracia.“Yo me hice presente después del hecho y todavía había cientos de jóvenes en la costanera caminando”, remarcó.Incluso, recalcó una deducción sugestiva: si bien había muchos policías en la zona -de hecho, la rápida intervención de los efectivos condujo a la detención inmediata de los agresores- eso no le impidió a los apresados disparar igual: “No los disuade la presencia policial”, acotó.“Uno que iba con la cabeza en el hecho para trabajar veía la cantidad de personas que salían de los boliches”, indicó. Faltaban pocos minutos para las siete de la mañana, pero de los boliches seguía saliendo gente ya que cierran más tarde por el carnaval.Respecto de la causa en sí, el fiscal dijo que se les iba a tomar declaración a los imputados. Luego se deberá realizar una audiencia de prisión preventiva.Penayo Amaya destacó que la víctima y el presunto autor de los disparos se conocían previamente. De hecho, hubo una discusión con antelación, aunque no se sabe todavía cuál fue el motivo de la rencilla: “Una de las hipótesis es que esto proviene de un problema de vieja data entre ellos”, acotó el fiscal a. Además, indicó que hubo una versión que daba cuenta de una pelea pero, si se produjo, no fue en el momento de los disparos.El fiscal sostuvo que se debe seguir trabajando en la prevención de los delitos. Y recalcó que se realizan permanentemente, allanamientos en busca de armas de fuego ilegales. Justamente, uno de los delitos que se le imputa a ambos detenidos, es la tenencia ilegal de arma de fuego.