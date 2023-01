Mujer que robó tres veces en una casa, ahora lo hizo en departamento: está libre

Una mujer fue nuevamente descubierta cuando intentaba ingresar a robar en un departamento de calle Bertozzi, a metros de Tejeiro Martínez, en Paraná,. Se trata de la misma delincuente que días atrás robo tres veces en una vivienda y quedó registrada en las cámaras de seguridad.Tras ser demorada descubrieron que se trató de la mujer que ya había robado en reiteradas ocasiones en la casa. “Se trata de Georgina Elizabeth Weber quien ya ha sido aprehendida en reiterados ilícitos contra la propiedad en calle Tejeiro Martínez”, informaron desde la comisaría a este medio.Tras el hecho, el fiscal dispuso la correcta identificación la mujer y quedó supeditada a la causa. Además, pidió que le examinen por el médico de policía la lesión en el brazo izquierdo, que se había provocado cuando trepó un portón de rejas en calle Tejeiro Martínez N° 563, días atrás, lo cual quedó registrado por cámaras del lugar.Weber ya había sido detenida ditas atrás por robar dinero de un domicilio en calle Tejeiro Martínez de la capital entrerriana. La damnificada por este ilícito contó a Elonce que la misma ladrona ya había entrado al domicilio otras dos veces con su pareja, hace seis y siete días.Lorena explicó a este medio que “tengo un consultorio de neuro rehabilitación adelante, trabajo con un equipo de profesionales; hacemos atención a personas con discapacidad, tanto niños como adultos. En la parte posterior tengo mi vivienda particular”.Contó que según corroboró por las cámaras de seguridad, “. Estuvieron tres minutos, tomaron mi mochila, con la billetera adentro y toda la documentación que uno habitualmente guarda. Se retiran por donde entraron. Me di cuenta aproximadamente a la 1.00 de la mañana. Llamé a la Policía, hicieron las pericias”.Tras hacer la denuncia “volví a las 5.00 de la mañana del domingo a mi casa. Me acosté y a las 6.00 me levanté a apagar las luces. Estaba todo bien. Me entre dormí y. Se habían llevado el televisor de la sala de espera, tenía revueltos los muebles y después, viendo la filmación”, advirtió que “también se llevaron un celular que no andaba, una cámara fotográfica profesional y una cuchilla”. Además, verificó que”.“Tengo rejas en todas las ventanas y ahora estoy colocando en esa, que era la única que no tenía”, describió.Acerca del ilícito de la víspera, dio cuenta de que “ayer estaba en mi domicilio y me alerta un vecino sobre dos femeninas que estaban trepando por el frente del consultorio. Tengo la aplicación de las cámaras en mi celular. Corroboré y no vi a nadie en el frente, en la terraza ni en el patio interno, por lo cual pensé que ya estaban adentro”.Lorena expresó que “Vivo sola y trabajo hace 15 años en esta propiedad. En las dos primeras oportunidades era una pareja. Ayer fueron dos mujeres, una de las cuales es la misma que ya había entrado anteriormente”, ratificó.Manifestó que. Tanto el domingo como ayer, la detuvieron,