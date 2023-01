Vecinos manifestaron su preocupación por reiterados hechos delictivos

Vecinos de barrio Padre Kolbe, 3 de Febrero, Mercantil y Gaucho Rivero piden medidas de seguridad ante los reiterados hechos delictivos que ocurren en la zona.Laura, explicó aque “estamos muy conformes con el accionar policial, hacen lo que pueden con lo que tienen. Se los convoca cuando ocurre el delito y ellos vienen. Capturan al malhechor, pero luego son liberados porque el delito es menor. Pasan por tu casa y se nos ríen en la cara porque están libres”.“Necesitamos una solución a lo que está pasando. Esto es diario, son varios delitos en el mismo día. Roban cables, ingresan a las viviendas. No hay hora en que uno pueda transitar, hacer compras o ir a trabajar. Uno se tiene que ir en remis, sumado a que el transporte público no colabora mucho con las horas en que uno debe esperar el colectivo”, resaltó la vecina.Comentó que “los vecinos hacemos guardia para comunicarnos en el caso de que suceda algo o para llamar a la Policía. Tenemos la red whatsapp, tenemos alarmas que suenan cada tanto, hay cámaras particulares. Queremos respuestas del Poder Judicial, dónde están nuestros derechos. Se ve que tiene más derecho el delincuente que nosotros”.Soledad, por su parte, indicó que “queremos una reunión con integrantes del poder judicial, con jueces y fiscales. También, si es posible, pedimos la presencia del Poder Legislativo. Necesitamos destrabar este problema. Si los tres poderes no colaboran no se soluciona”.“Tenemos hasta siete robos por día en el barrio Padre Kolbe. Hay gente de la zona y de afuera. La Policía da respuestas, pero más no puede hacer”, agregó.Norma, de vecinal Mercantil, dijo que “alguien compra las cosas robadas, entonces habría que atacar ese inconveniente. Necesitamos que se haga algo porque los delincuentes a las horas están afuera”.