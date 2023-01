Secuestraron animales que eran transportados en un camión

Un camión circulaba por la provincia con gran cantidad de animales que no tenían la documentación correspondiente. La infracción fue detectada en un operativo rutinario de prevención emplazado sobre la ruta nacional N° 127, en zona de Federal.



Según se informó, la Brigada de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales controló un camión jaula doble piso, que transportaba 101 vacas. Si bien el conductor presentó algunos papeles, no avalaban en su totalidad la cantidad que llevaba.



Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, que intervino y dispuso el traslado del camión hasta la Sociedad Rural de Federal, para realizar una exhaustiva inspección.



Como resultado del procedimiento se estableció que 15 vacas (categorías terneros y vaquillas) no tenían marca y señal, por lo que fueron secuestradas.



Los 86 animales restantes (terneros, vaquillas y novillos) quedaron a disposición de la Sociedad Rural, hasta tanto se regularice la documentación requerida por las disposiciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).