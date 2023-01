Los desgarradores mensajes del papá de la beba asesinada: "No sé como seguir"

Desbordado de dolor, Franco Sena usó las redes sociales para expresar todo lo que siente a partir del salvaje crimen de Milena, su hija de apenas dos años que fue asesinada a golpes en el partido bonaerense de Merlo y por lo cual están detenidos la madre de la menor y el padrastro. “Como padre estoy destruido. Ahora que se haga justicia por mi hija”, escribió el hombre en una serie de posteos poco después de enterarse de la muerte. .En ese sentido, Franco también aprovechó para pedirle al Poder Judicial que se mantenga firme con los acusados -Milagros Esther Torres (22) y Darío Eduardo Chamorro (26)- y “que no los larguen en 2 o 3 años como pasa muchas veces”. Lo único que exige es que “paguen por lo que hicieron”.“No sé cómo voy a hacer para poder seguir adelante, te amo hija...te voy a extrañar mucho amor de papá.. no encuentro palabras para expresar el dolor que siento...”, publicó Sena en su perfil de Facebook.Según fuentes de la investigación consultadas esta semana cuando se dio a conocer la noticia, la madre y el padrastro de la beba dijeron que un día antes de llevarla al hospital, o sea, el miércoles pasado por la tarde, la nena estaba junto al hijo de cuatro años de la pareja de su mamá mirando la televisión en la cama de la casa que comparten en la localidad de Mariano Acosta.De acuerdo con los dichos de los detenidos, el padrastro escuchó un ruido, fue al cuarto y vio que la beba se había caído de la cama. Le preguntó si estaba bien, luego cenaron y al día siguiente, cuando regresó de su trabajo, notó que la chiquita no estaba bien.El cuerpo de la nena presentaba hematomas y escoriaciones de diferente data. “Hay de 12 horas, 48 y 72 horas. Incluso de días y meses. También tenía una fractura en la tibia que data de menos de 30 días”, precisó la autopsia. (INFOBAE)