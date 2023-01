Desvalijaron una casa y sospecharon que los autores conocían los movimientos

La vivienda está ubicada a pocos metros del Registro Civil de Puerto Yeruá, en el departamento Concordia. A su propietario le robaron una soldadora, una máquina de cortar pasto, una pava eléctrica, un ventilador de pie semi industrial, una televisión de 32 pulgada, una estufa color gris marca Liliana.



Si bien no hubo información policial sobre el robo, se supo que los malvivientes ingresaron por una ventana y se llevaron también una heladera y hasta un termotanque.



Llamó la atención entre los habitantes de la localidad que los vecinos de la vivienda no oyeran nada. Desacostumbrados a la inseguridad, afirman que una cámara de video podría haber tomado imágenes relacionadas al hecho y que pertenecerían a un rodado que estaría involucrado en el robo.



"Sería una camioneta con llantas rojas", indicaron. En efecto, sospechan que los malvivientes conocían el movimiento de la zona "por la forma en que no rompieron nada, sino que se tomaron el tiempo de hasta dejar la ventana como estaba". (Diario Río Uruguay)