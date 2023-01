Caso Báez Sosa: puntos clave del pedido de perpetua de fiscalía y otros detalles

Sociedad La reacción de los padres de los rugbiers tras el pedido de prisión perpetua

Sociedad Burlando también pidió perpetua para todos los acusados del crimen de Fernando

Los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García pidieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores la prisión perpetua para los ocho acusados del crimen de Fernando Báez Sosa tras precisar en su alegato de cierre dónde se encontraba cada uno de ellos al momento de la agresión y cómo intervinieron en el ataque frente a "Le Brique".-Luciano Pertossi: Salió de la parte trasera del auto donde estaba D´Alessandro y fue hacia el lugar donde le estaban pegando a Fernando. Según testigos, "es una de las personas que le pega en el piso", y además se halló ADN compatible con la víctima en un pantalón gris que usaba él.-Lucas Pertossi, Un video lo mostró en "el sector donde le están pegando a Fernando". Es, además, la persona que filmó el inicio del ataque, que se ubicó a lado de Fernando y uno de los que le pegó. "Es imposible que no le haya pegado"., dijo Dávila y agregó: "Aparte de agredir a Fernando es una de las personas que también libera la zona a los efectos de que el ataque se pueda realizar (...) Se queda observando qué es lo que ocurría" y a envió el audio de "caducó" al grupo que compartían los acusados.-Matías Benicelli: "Sale del sector donde le están pegando a Fernando y se dirige hacia la parte de adelante", precisó Dávila, quien indicó que este acusado "le pegó a Fernando". Además, en sus zapatillas, el pantalón y la camisa que tenía colocados "tenían sangre" de la víctima.-Ayrton Viollaz: "Sale del sector donde le estaban pegando a Fernando y se dirige a la parte delantera del auto donde se interpone a todo aquel que se quería acercar", dijo García. "No hay ninguna duda que agredió físicamente a Fernando", sostuvo, por su parte, Dávila, y explicó que la acusación guarda relación con las lesiones que presentaba en sus nudillos.-Ciro Pertossi: golpeó de manera simultánea con Comelli a la víctima en el inicio del ataque. Le pegó también a un amigo de Fernando, lo que acredita, según los fiscales, que "todos hicieron todo". Según el testimonio de Lucas Filardi es uno de los que "le pegó patadas en el piso a Fernando". Tras el ataque, "con su mano izquierda se limpia los nudillos de la derecha y una vez que culmina, con el uso de su boca también se limpia sus manos".-Máximo Thomsen: al igual que a Ciro Pertossi, se lo vio "todo el tiempo en el sector donde le están pegando a Fernando". Dávila se refirió a "la ira y la furia" luego de recibir un golpe de Fernando adentro del boliche. Sostuvieron los fiscales que, según testigos, fue "el que más le pegó a la víctima" en el piso, con "puntinazos" y "patadas en la cabeza" con las que "se aseguraba que no se levantase". A los testimonios sumaron la prueba pericial, que halló sangre de Fernando en sus zapatillas. Además, una pericia scopométrica determinó que "dejó la impresión en el maxilar izquierdo de Fernando".Las siguientes fueron principales frases de la primera jornada de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores:"De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque" (fiscal Gustavo García)"Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando" (García)"Está acreditado que todos (por los ocho acusados) hicieron todo" (fiscal Juan Manuel Dávila)"Hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza" (García)"Los acusados actuaron como un bloque, como una unidad. Cada acusado aportó su colaboración, golpeó y por momentos era parte de ese cerco humano infranqueable" (Fernando Burlando, abogado del particular damnificado)"Fernando Báez Sosa tenía una vida por delante, sueños por cumplir, que los acusados le arrebataron por la simple decisión de matar" (Burlando)"Mataron por matar, por ganar, por un empujón, por llevarse un trofeo en la vida" (Burlando)"La imagen de Fernando de rodillas pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados" (Burlando)"Eran los cazadores y querían su trofeo, la conquista fue el trofeo. Fernando fue objeto de una cacería humana" (Burlando)"Hubo voluntad de matar y por eso mataron. Tendieron esa madrugada sobre FBS un verdadero cerco humano para poder actuar sobre seguro" (Burlando)."Los ´azotadores´ estaban ahí cerca, pegados y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a mansalva. Previamente lo marcaron, lo cercaron, esperaron el momento justo" (Burlando)."Thomsen dentro de Le Brique tuvo un incidente con Fernando Báez Sosa. Sabemos que ese incidente despertó en Thomsen y en sus amigos un encono mortal en contra de Fernando, que pasó a ser la presa de los agresores" (Facundo Améndola, abogado del particular damnificado)"Fernando Báez Sosa se encontraba en el suelo sin posibilidad de levantarse y defenderse y Thomsen desplegó contra él una fuerza inhumana para proseguir con su objetivo" (Améndola)