Estaba instalando un aire acondicionado y le robaron su vehículo

Un joven sufrió el robo de su vehículo en pleno centro rosarino. Se trata de un utilitario que utiliza para trabajar. El hecho ocurrió en Mendoza y Corrientes, a pocos metros de una academia de música que fue noticia por otro hecho delictivo.Se trata de un hombre que instala aires acondicionados y realiza trabajos de herrería. Su auto era su herramienta y no puede seguir trabajando si no lo recupera.El hombre demoró dos horas en reparar un aire acondicionado y cuando volvió ya no tenía su coche. Gerardo se llama la víctima y necesita recuperar su vehículo."No sé cómo hicieron. No había rastros de vidrios rotos ni indicios del modo en el que se lo llevaron", dijo y agregó: "Es una chata Fiorino blanca, tiene una marcha gris en el capot y dos portatutos. Tenía herramientas y los papeles del vehículo".El episodio se dio en Corrientes y Mendoza, a pocos metros de la academia de música que fue víctima de un robo hace algunos días. (Rosario 3)