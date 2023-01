Golpes, comida en el piso y advertencia de presos a padrastro de beba asesinada

Golpes, comida en el piso y amenazas. Ese fue el crudo recibimiento que tuvo en la cárcel Darío Chamorro, el joven de 26 años que, junto a Milagros Torres (22), está acusado de asesinar a Milena, la beba de dos años de Merlo que murió producto de una serie de golpes que le provocaron lesiones graves.La violenta secuencia fue filmada por los propios agresores. "Este gato mató a una nenita de dos años", se escucha decir a uno de los atacantes, mientras le pega a Chamorro, que come los fideos del suelo.Luego de que se conociera la trágica muerte de Milena, el padre biológico de la víctima, Franco Sena, escribió un desgarrador mensaje en su cuenta de Facebook: “Que descanses en paz hija, te voy a extrañar mucho. No sé cómo voy a hacer para poder seguir adelante"."Te amo hija, te voy a extrañar mucho amor de papá. No encuentro palabras para expresar el dolor que siento”, completó junto a una foto de la menor de edad.Luego, apuntó contra los acusados: "Como padre estoy destruido. Ahora que se haga Justicia por mi hija. Y que no los larguen en 2 o 3 horas como pasa muchas veces. Que paguen lo que hicieron".En su último posteo, fue un tanto más explícito: "Hijos de putas me arruinaron la vida, por qué tanta maldad contra mi hija por qué".Milena tenía dos años y llegó sin vida al hospital de Mariano Acosta el miércoles de la semana pasada. La autopsia determinó que murió producto de una serie de golpes que le provocaron lesiones graves. Por el crimen detuvieron a su mamá, Milagros Ester Torres (22) y a su pareja, Eduardo Daniel Chamorro (26).El relato había sido desgarrador: la mamá dijo que la nena dormía con su hermanito de cuatro años cuando se cayó de la cama y recibió un fuerte golpe en la cabeza. "Contó que después comió arroz con hígado que le había cocinado su mamá y que se fueron a dormir. Compartían todos la misma cama", detallaron fuentes del caso. Cuando vio que no reaccionaba, decidió llevarla al hospital.Lo cierto es que fue la autopsia la que confirmó el peor escenario: la nena tenía una "fisura en la tibia ocurrida en los últimos 30 días" sin que pudieran especificar más la data. "Golpes y hematomas de 6 días, 72 horas, 48 horas y 24 horas" previas a la muerte.Tras conocerse el informe, la Justicia ordenó la detención de Milagros Esther Torres y de su pareja y padrastro de la menor, Darío Chamorro. Ella fue capturada mientras hacía los trámites del entierro. Ambos se negaron a brindar declaraciones durante la indagatoria.La mujer quedó imputada en una causa que fue recaratulada a homicidio agravado por el vínculo y que quedó a cargo de la fiscal Adriana Elizabeth Suárez Corripio, de la Unidad Funcional N° 8 de los tribunales de esa jurisdicción. En tanto, a Chamorro se lo acusó del delito de homicidio simple, dado que no es el padre biológico de la víctima.