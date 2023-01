Muerte de Milena: a la madre le habían restituido la tenencia hacía tres meses

Policiales Dijo en el hospital que su beba cayó de la cama y la habían asesinado a golpes

La autopsia, clave

Las frases que escucharon los vecinos

Tenencia

Una mujer de 22 años y su pareja de 26 fueron detenidos acusados de matar a la hija de ella de dos años. El crimen se descubrió luego de la operación de autopsia practicada al cuerpo de Milena Natasha Senna Torres, de tan solo dos años.La historia comenzó el 18 de este mes cuando la madre de la víctima, Milagro Esther Torres -22 años- se dirigió a un hospital del partido de Merlo para denunciar que su hija había convulsionado y fallecido luego de tener un accidente: Dijo que se había caído del sommier cama.La policía sospechó de su relato y la fiscal Alejandra Suárez Corripio ordenó la autopsia. El resultado fue contundente: La nena presentaba lesiones en la cabeza, en el abdómen, en el hígado y en la pierna.Tras ese resultado, el juez de la causa ordenó la detención de la madre y de su pareja, padrastro de Milena, de nombre Darío Eduardo Chamorro -26 años-. Ambos fueron apresados e indagados por la fiscal por el delito de homicidio calificado.Milena tenía dos años. La autopsia fue contundente: tenía 15 lesiones en todo su cuerpo.La madre y el padrastro habían ido al hospital de Mariano Acosta con su nena ya fallecida. La primera versión de la madre a la médica fue que su hija había estado con su hermanastro toda la noche en la cama. Que se había caído de la cama, que se habían ido a trabajar y que tras su regreso al domicilio la notó con los labios morados y convulsionando.La nena fue llevada al hospital un día más tarde del supuesto accidente, y sin vida. Con la nena ya fallecida en el hospital, la médica de guardia no sospechó de la versión de la madre. Le creyó. Sin embargo, la carátula de la causa, averiguación de causales de muertes, hizo posible que haya una autopsia antes del entierro. Fue clave.La autopsia ni siquiera arrancó. Antes de abrir el cuerpo de la nena de dos años, los golpes eran notorios.El cadáver volvió al hospital de Mariano Acosta para someterse a radiografías. Ahí, el horror quedó al descubierto. La nena tenía quince lesiones: Tenía una fractura de tibia hace menos de 30 días, el hígado perforado con una hemorragia -probablemente por los golpes- y traumatismo de cráneo. La molieron a golpes.A la madre la detuvieron mientras estaba realizando los trámites del entierro.Los vecinos de la casa de los padres asesinos escucharon frases y se las aportaron a los investigadores del caso.Uno, dijo que había escuchado al padrastro de la nena decirle a su pareja: "Pelotuda, ¿cómo no la llevaste al hospital?" y que la madre-asesina le contestó: "¿Y quién me iba a ayudar?".Otro de los testimonios fuertes fue una vecina que les comenzó a hablar a los efectivos de la policia acerca de los dichos del hermanastro de Milena. El nene, de cuatro años, habría llorado por saber que su hermana estaba muerta.Milena vivía con dos hermanastros. Cada uno de los hijos tenía un padre distinto. Los tres, después del allanamiento, tenían claras señales de maltrato. A uno tuvieron que tomarle los signos vitales porque también sospecharon que estaba muerto.Milagro Esther Torres tenía 3 hijos y los 3 con padres distintos. Con el padre biológico de Milena, la nena asesinada a golpes, habían tenido una disputa judicial. Ambos se habían denunciado. Hubo restricciones perimetrales de por medio, y finalmente, hace 90 días, le restituyeron la tenencia de Milena a Milagro, su madre, quien la asesinaría a golpes días más tarde.Milagros Torres en su facebook lamentó la muerte de su hija y habia festejado la restitución de su tenencia días atrás.