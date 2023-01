A plena luz del día trepó un edificio y se robó un horno eléctrico

#VideotecaDeRobos | Un robo a un departamento quedó grabado en plena tarde.



Un delincuente quedó filmado este lunes mientras robaba un horno eléctrico y un par de zapatillas de un departamento ubicado en un edificio de 3 de Febrero al 3400, en barrio Echesortu, de la ciudad de Rosario. Para trepar hasta el lugar donde ejecutó el hecho, se sirvió del balcón de un vecino que estaba en su dormitorio, pero no escuchó ruidos.“Fue a las 16.30, a plena luz del día. Por lo que se ve en el video, estuvo 15 minutos antes del hecho comiendo en la puerta del edificio. Dejó las cosas tiradas en la puerta, se puso a tocar timbres, a mirar balcones, la calle, y demás”, comentó una vecina aLa mujer agregó que el ladrón empezó a trepar por uno de los laterales del edificio cuya reja sirvió como escalera para que suba hasta el primer piso. “Es una zona muy transitada. Se trepó hasta el balcón de un vecino que estaba acostado. Se pasó a otro balcón, sacó un horno eléctrico, las zapatillas, y una bolsa que no se ve bien qué es”, afirmó.“Después, bajó por la puerta de la inmobiliaria, donde también había gente. Y se va lo más tranquilo por la calle. No es la primera vez que pasa un hecho así en la zona y en este edificio. Meses atrás, a una vecina del segundo también le entraron mientras ella dormía. Por eso hay cámaras, rejas”, finalizó.