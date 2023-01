Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos durante un asalto en zona rural

Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos presuntamente por un delincuente que ingresó a su vivienda de una zona rural de la ciudad bonaerense de Zárate, y los investigadores creen que fue en el marco de un intento de robo, ya que las víctimas habrían cobrado 900 mil pesos por la venta de una cosecha, informaron hoy fuentes policiales.



El doble crimen ocurrió cerca de las 23 de ayer en una vivienda del barrio El Mangrullo, en una zona rural de la mencionada ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas como Venencio Oña (72), de nacionalidad boliviana, y su hijo Jonatan Manuel Oña (33).



De acuerdo a los primeros indicios obtenidos en la pesquisa, las víctimas fueron sorprendidas por un delincuente armado quien ingresó a la propiedad con intenciones de robo.

El asaltante fue visto por el menor de los Oña, quien se abalanzó sobre éste y se trenzó en lucha, momento en que recibió un tiro en el rostro disparado por el delincuente, que sacó un revólver.



Fue entonces que la madre del herido alertó a su esposo, quien salió desde el interior de la propiedad en defensa de su hijo.

Al verlo, el delincuente le disparó al menos tres veces, por lo que el hombre recibió un disparo en el omóplato y otro en el ojo izquierdo.



Ambos fueron trasladados a bordo de una camioneta Mercedes Sprinter de un vecino al hospital Zonal de Zárate, donde finalmente los médicos confirmaron sus fallecimientos.

Los investigadores indicaron que el delincuente se dio a la fuga sin cometer el robo y por el momento no fue detenido.



Según los voceros, en la vivienda había una suma cercana a los 900 mil pesos del cobro de una cosecha, ya que las víctimas habían trabajado en una quinta de cultivo de frutillas, con venta en la zona de Escobar, no obstante el delincuente no llegó a robarla.

"Es una zona descampada por lo que no hay cámaras de seguridad en el lugar", indicó a Télam un investigador, aunque aseguró que se está analizando la filmación de un salón de fiestas cercano al lugar con cruce a la ruta 9 con el fin de identificar al criminal.



Tras el hecho, un empleado del lugar fue demorado y su celular incautado para ser peritado debido a las contradicciones en su relato sobre lo sucedido, aunque los investigadores descartaron que haya participado en el hecho.

Intervienen en la investigación del doble homicidio la fiscal Andrea Palacios, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, y personal la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate. Fuente: (Télam)