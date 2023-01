Un vehículo chocó a otro y se dio a la fuga: hubo algunos daños materiales

En diálogo con, la Comisaría Octava detalló que un Volksvagen Gol y un Renault Clio fueron quienes sufrieron daños materiales. Este último habría sido quien no llegó a frenar a tiempo y terminó subido a la vereda.A su vez, el uniformado resaltó que, pero su vida no corría riesgo y solo hubo lesiones leves.Al parecer, el conductor del Gol no se habría bajado tras golpearlo en el costado izquierdo al otro automóvil. No hay denuncia realizada por daños y, por ende, no se buscará al conductor del vehículo de la marca alemana.