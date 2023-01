Una mujer asesinó a su expareja de un cuchillazo y se entregó a la Policía

Una mujer de nacionalidad paraguaya se entregó a la policía tras confesar que había matado a su expareja en su casa de la localidad bonaerense de San Fernando, y en las próximas horas será indagada, informaron hoy fuentes policiales.



El episodio, que fue dado a conocer hoy, ocurrió el pasado miércoles a la noche en una casa situada en Pasteur 2820, donde la mujer vive con sus hijos.



Esa noche, debido a que uno de ellos debía ir a trabajar temprano junto a su padre por esa zona, su expareja se quedó a dormir en la casa.



En esas circunstancias, y por motivos que se investigan, los ex comenzaron a discutir, la situación se tornó agresiva y la mujer tomó un cuchillo y se lo clavó directamente a su expareja, según dijeron las fuentes.



Fue uno de los hijos mellizos de ellos quien a la mañana siguiente encontró a su padre muerto y advirtió que su madre no estaba en la vivienda.



Al llegar la policía luego del llamado al 911 del joven, encontró al hombre, identificado como Héctor Nicolás López (44) muerto boca abajo al costado de una cama.



En tanto, la mujer, identificada por los voceros como Rosa Lidia Quiñones (48), no estaba en la casa y fue localizada poco después en una carnicería en la que trabajaba.



Al ver a los funcionarios policiales, la mujer se acercó y les dijo " "yo maté a mi marido", tras lo cual se entregó., añadieron los informantes.



El hecho es investigado por el fiscal Sergio Szyldergermejn del Área Criminal de San Fernando, quien en las próxiimas horas indagará a la acusada por el delito de "Homicidio".